Ni Llanes, ni Cudillero: el pueblo con el lago más grande de Asturias que saldrá en una de las sagas más taquilleras en la historia del cine
Es el primer espacio natural asturiano en ser declarado Reserva de la biosfera por la UNESCO
Somiedo puede presumir de muchas cosas. De su envidiable entorno rural, de tener dos pueblos galardonados como Pueblo Ejemplar por la Fundación Princesa de Asturias: Villar de Vildas, en el año 2004, y Santa María del Puerto, en el año 2021; de ser el primer espacio natural asturiano en ser declarado Reserva de la biosfera por la UNESCO o de tener el lago más grande de la región, el Lago del Valle.
Ubicado a 11 kilómetros de la capital del concejo (Pola de Somiedo), Valle de Lago ha cobrado protagonismo en los últimos meses por ser escenario de la nueva película de la saga de "Los juegos del hambre", una de las más taquilleras en la historia del cine. El parque natural de Somiedo brilla en el tráiler de "Amanecer en la cosecha", cuyo estreno en cines está previsto para noviembre de 2026). El paisaje, rodeado de montañas y de un verde muy intenso, es espectacular.
Este rodaje ha hecho que Somiedo pase a estar incluído en la red de pueblos de película, una iniciativa para incentivar el turismo cinematorgáfico. Pasa a ser el primer pueblo de película de Asturias por sus "paisajes únicos, historias propias y un enorme potencial para conectar con nuevos públicos a través de la pantalla”.
En este "mini Hollywood", el turista puede encontrar mucho más. Por ejemplo, las construcciones típicas de Somiedo: los teitos. Son cabañas de techo vegetal, de escoba de monte. Cinco de ellas serán destinadas ahora a la producción de queso por parte de la quesería Rey Silo, que lideran Pascual Cabaño y el elaborador artesano Ernesto Madera, y de la que el famoso cocinero mierense José Andrés, afincado en Estados Unidos, es socio desde hace ya unos cuantos años.
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