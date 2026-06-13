Los médicos de familia cambian Asturias por Sevilla en su próximo congreso y se despiden con la entrega de premios (con presencia asturiana)

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM) clausuró este sábado en Oviedo su 32.º congreso anual, que durante tres días reunió en la capital asturiana a cientos de profesionales para hablar de las últimas actualizaciones clínicas, la innovacion tecnológica, la investigación y los retos de la Atención Primaria. La presidenta del Comité Científico, la doctora Raquel López de la Peña, se encargó de la clausura, en la que se entregaron los premios de este año, entre los que hubo presencia asturiana.

Clara Álvarez Velázquez, recogiendo el premio Mejor Caso Clínico. / Alicia Dominguez

Entre los reconocimientos vinculados al programa de Prescripción de Ejercicio Físico del proyecto SEMG Activa, una iniciativa orientada a promover hábitos saludables y reforzar el papel de la actividad física como herramienta terapéutica desde las consultas de Medicina de Familia, figuró la doctora María Teresa Potysz. Además, el premio al Mejor Caso Clínico -dentro de los premios científicos- fue para “La historia clínica como herramienta diagnóstica: escombroidosis en urgencias extrahospitalarias”, de Clara Álvarez Velázquez.

En la categoría de proyectos por implementar, el primer premio fue para “Mindfulness para mujeres con migraña crónica. Circuito compartido entre Unidad de Cefaleas y Atención Primaria”, liderado por la Dra. Shirley Quinteros Arcentales junto a un equipo multidisciplinar del CAP Rosa dels Vents de Barberà del Vallès. El proyecto finalista fue “MENOCAP-RCV: detección proactiva del riesgo cardiovascular en mujeres en transición menopáusica desde Atención Primaria”, cuya autora es Anna María Pedro Pijoan.

En la categoría de proyectos implementados, el premio recayó en “Modelo institucional integrado en Salud Sexual y prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual coordinado entre Salud Pública y entidades comunitarias”, desarrollado por un equipo liderado por Beatriz Martínez Larios. El proyecto finalista fue “Primeros pasos del Servicio Especializado de Apoyo a la Lactancia Materna en el Área de Salud de Lanzarote. Interdisciplinar y proximidad para proteger el deseo de amamantar”, impulsado por Ana Isabel Roldán y Estefanía Mota Pallarés.

Además, el premio especial al mejor trabajo presentado por profesionales en formación fue para Eva Rodríguez Carretero y Concepción Rodríguez Fernández.

La clausura incluyó igualmente la lectura del fallo de los premios científicos del congreso, que distinguieron las mejores comunicaciones presentadas en los diferentes itinerarios temáticos:

En la categoría Salud para Todos, el premio fue para la comunicación “Análisis de un proyecto de mejora en la gestión de residuos y su sostenibilidad en Atención Primaria, evaluación a tres años”, de Isabel Tormo Ortiz.

En la categoría El Corazón de la Especialidad, resultó galardonada la comunicación “Dignidad en la cronicidad avanzada”, de Natalia Rocha Jiménez.

En la categoría Revolución Tecno-Asistencial, el reconocimiento fue para “Rendimiento de la auscultación digital y ecocardioscopia en la detección de valvulopatías izquierdas en Atención Primaria: resultados preliminares del proyecto DETECT-SHD”, de Francisco Javier Fonseca del Pozo.

En la categoría Vanguardia Clínica, el premio recayó en “Distrofia de SUDECK o síndrome de dolor regional complejo”, de Carmen Sánchez Peinador.

El premio a la Mejor Comunicación de Estudiantes de Medicina fue para “Valores bajos de HbA1c: frecuencia e implicaciones clínicas”, presentada por Carlos López Vila.

La Mejor Comunicación Internacional correspondió al trabajo “Factores de riesgo asociados a la sospecha de depresión posparto en la UMF No. 32”, de Miriam Griselda Acosta Vite.

El premio a la Mejor Micropíldora fue para “Lipoproteína (a): ¿el nuevo marcador imprescindible en Atención Primaria?”, de Nuria Hierro Vallejo.

La Mejor Comunicación de Médicos Internos Residentes fue “Síndrome muscarínico tras la ingesta de setas silvestres en el ámbito de la Atención Primaria”, de Sara Ruiz Rodríguez.

El reconocimiento a la Mejor Comunicación con Diseño recayó en el póster “Las prisas en consulta: de mancha en la tripa a melanoma nodular”, de Ana Isabel Sanz Llorente.

El galardón al Mejor Proyecto distinguió el trabajo “Aplicación digital para orientar el cribado de patologías en personas migrantes en Atención Primaria. Salud sin fronteras”, liderado por Queti Quesada Yáñez.

El premio al Mejor Original Póster fue para “Conocimientos y manejo de la insuficiencia cardiaca en Atención Primaria: resultados preliminares del estudio MICENAS (estudio piloto)”, de José María Verdú.

Por su parte, el premio al Mejor Original Oral – Premio Carlos López Madroñero reconoció el trabajo “Discriminación de las mujeres en el entorno rural”, de Zaira Santa.

Durante la clausura se puso en valor la extraordinaria participación científica registrada en esta edición, con cerca de 1.500 comunicaciones presentadas, reflejo del dinamismo investigador y la capacidad de innovación de los médicos de familia.

La presidenta de la SEMG, la doctora Pilar Rodríguez Ledo, fue la encargada de cerrar oficialmente el congreso, agradeciendo la implicación de congresistas, ponentes, moderadores, comités y entidades colaboradoras que han contribuido al éxito de esta edición. Y anunció dónde será la siguiente cita: Sevilla. El acto concluyó con una fotografía de familia en la que participaron los profesionales premiados, poniendo el broche final a tres días de formación, innovación, investigación y encuentro profesional que han convertido a Oviedo en el gran punto de encuentro de la Medicina de Familia española.