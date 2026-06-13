El mensaje positivo de los médicos durante su congreso en Asturias: el riesgo de expansión del hantavirus en Europa es bajo

Pese a la atención generada por los casos recientes de hantavirus, debido al crucero en el que se detectó un brote con víctimas mortales el pasado mayo -había tres asturianos embarcados cuya evolución durante su aislamiento ha sido positiva-, el riesgo de que estos virus se conviertan en una amenaza en Europa es actualmente bajo. El especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del HUCA, Enrique García Carús, asegura que los hantavirus que circulan en Europa tienen baja capacidad de transmisión entre personas y que la mayoría de los contagios se producen por zoonosis, sobre todo por contacto con roedores infectados. La transmisión entre humanos, añadió, es "excepcional" y requiere un contacto estrecho y prolongado en condiciones muy concretas.

Así lo señaló el especialista asturiano durante el 32.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que este sábado se clausuró en Oviedo. Carús intervino en la mesa "Hantavirus y otros virus emergentes en un entorno de salud global" junto al médico de familia y responsable del Grupo de Salud Pública de la SEMG, Juan Saturno, y la responsable del Grupo de Enfermedades Infecciosas, Maite Jorge Bravo.

Juan Saturno, Maite Jorge y Enrique García Carús, durante su intervención, en Oviedo. / Alicia Dominguez

Más allá del hantavirus, las enfermedades o virus que más preocupan ahora a la comunidad científica son la gripe aviar (H5N1), al haberse notificado ya casos en humanos; la gripe, una "vieja conocida" pero con gran capacidad de mutación y evolución; el ébola, por el brote en Congo, cuyo conflicto armado provoca desplamientos poblaciones e impide el control sanitario; y el flavivirus que provoca, por ejemplo, el dengue, que se expande por Europa favorecido por el cambio climático.

Futuras pandemias

Los expertos tienen un mensaje optimista, en el sentido de la rapidez cada vez mayor de los laboratorios para identificar un virus, secuenciarlo y acelerar el desarrollo de diagnósticos y vacunas, muchas veces en cuestión de semanas. Aunque advierten de que la próxima gran crisis sanitaria no se jugará solo en los hospitales ni en los centros de investigación, sino también en el terreno de la confianza social, la información rigurosa y la cooperación internacional. Es decir, el mayor riesgo ante una futura pandemia no procede únicamente del virus, sino de las debilidades sociales que pueden agravar sus efectos: la desinformación, las desigualdades y la fragmentación geopolítica.

La pandemia de covid dejó una lección clara: la ciencia puede reaccionar con una rapidez impensable hace apenas unos años. “El diagnóstico mediante PCR y secuenciación genética se desarrolló en semanas, acelerando la investigación y la producción de vacunas”, recordó García Carús. Pero esa mejora técnica no resuelve, por sí sola, los problemas de fondo. “Las vulnerabilidades continúan siendo la desinformación y las desigualdades globales”, advirtió el especialista del HUCA. En la misma línea, Juan Saturno defendió el papel central de la Atención Primaria como base del sistema sanitario y como herramienta esencial para sostener la confianza de la población. Y sobre el papel de los medios de comunicación, advirtió: “Es clave divulgar con rigor, sin atemorizar”

Por su parte, Maite Jorge, incidió en la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alerta temprana, pero pidió no olvidar las medidas básicas de prevención que han demostrado su eficacia durante décadas como el lavado de manos, el uso de equipos de protección individual y cumplir con los calendarios de vacunas. Y también reivindicó el papel de los médicos de familia como fuente de información sanitaria para los ciudadanos. La especialista alertó de que la desinformación continúa siendo uno de los grandes desafíos de la salud pública y defendió la necesidad de fortalecer la confianza en las recomendaciones basadas en la evidencia científica, especialmente ante fenómenos como los movimientos antivacunas.