Nace la Declaración de Oviedo: los médicos de familia dan un paso al frente para reclamar ser partícipes en la aplicación de la IA en el sistema sanitario

La inteligencia artificial (IA) ya ha entrado en el debate sanitario y la Atención Primaria quiere tener voz propia en su desarrollo. El 32.º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), clausurado este sábado en Asturias acogió la presentación oficial de la Declaración de Oviedo sobre Inteligencia Artificial y Atención Primaria, un documento estratégico que plantea cómo debe incorporarse esta tecnología al primer nivel asistencial: con criterios éticos, seguridad clínica, evidencia científica y atención a las necesidades reales de médicos y pacientes.

La lectura de la declaración corrió a cargo del doctor Carlos Yair Durán, responsable del Grupo de Salud Digital de la SEMG, quien subrayó la necesidad de que la Atención Primaria participe activamente en el diseño, evaluación y gobernanza de las herramientas de inteligencia artificial que se implanten en el sistema sanitario. El mensaje central del documento es claro: la IA "no debe sustituir al profesional, sino actuar como un apoyo" para reducir carga burocrática, mejorar la toma de decisiones clínicas y optimizar los procesos asistenciales.

Carlos Yair, presentando la Declaración de Oviedo. / Alicia Dominguez

La declaración defiende que cualquier herramienta de IA que llegue a la consulta debe hacerlo con garantías de transparencia, seguridad, validación científica y respeto a la relación médico-paciente. También reclama que los médicos de familia estén presentes de forma estructurada en los órganos de gobernanza de la salud digital, para evitar que las soluciones tecnológicas se diseñen de espaldas a quienes atienden a diario a la población.

Entre los compromisos recogidos en el documento figuran la creación de un currículo nacional de competencias en inteligencia artificial para Medicina de Familia, el impulso de un registro de herramientas evaluadas para Atención Primaria, el fortalecimiento de la investigación en este ámbito y la consolidación del Hub Tecnológico de la SEMG como espacio permanente de validación clínica e innovación.

La presentación tuvo lugar tras el debate “La IA entra en la consulta de Atención Primaria: ¿qué están haciendo el Ministerio y las comunidades autónomas? ¿Qué está haciendo la SEMG?”, moderado por los doctores Carlos Yair Durán Martínez y César Dilú Sorzano, miembros del Grupo de Salud Digital de la sociedad médica.

La mesa contó con presencia asturiana: Pedro José Espinosa Prados, jefe de proyecto de Cuélebre, el Espacio de Datos de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), y Pedro Abad Requejo, responsable funcional de Historia Clínica Electrónica de la Dirección General de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. También intervino Cristina Sevilla Pérez, directora ejecutiva de Omniloy.

Avances

Durante la sesión se analizaron los avances que ya se están produciendo en inteligencia artificial aplicada a la asistencia sanitaria, así como los retos regulatorios, tecnológicos y organizativos que plantea su incorporación a la práctica clínica diaria. La cuestión de fondo es cómo aprovechar el potencial de estas herramientas sin perder de vista la seguridad del paciente, la calidad asistencial y el papel insustituible del médico de familia.