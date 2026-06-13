El PP presenta en Langreo una batería de medidas para aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a jóvenes y familias: incentivos para movilizar pisos vacíos y un registro de contratos de arrendamiento

El acceso a la vivienda en Asturias continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Con el objetivo de plantear alternativas para mejorar la situación, el Partido Popular presentó este viernes en Langreo una propuesta centrada en aumentar la oferta residencial y facilitar el acceso a una vivienda a jóvenes, familias y otros colectivos con mayores dificultades.

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Rafael Alonso, expuso las principales líneas de la iniciativa durante una visita al mercado de La Felguera, acompañado por representantes del partido en el concejo. Según señaló, la propuesta busca responder a un problema que afecta a miles de asturianos y que, a su juicio, requiere medidas orientadas tanto a incrementar la disponibilidad de viviendas como a favorecer su adquisición o alquiler.

Entre los argumentos expuestos, Alonso destacó que el precio de la vivienda ha experimentado un importante incremento en los últimos años, situándolo en torno al 50% en Asturias y al 36% en Langreo, según los datos manejados por la formación.

Medidas para aumentar la oferta de vivienda

La propuesta popular contempla diversas actuaciones destinadas a incrementar el número de viviendas disponibles. Entre ellas figura la creación de una bolsa digital de suelo para vivienda protegida en colaboración con los ayuntamientos, con el objetivo de facilitar información sobre terrenos aptos para nuevas promociones.

Asimismo, plantea la posibilidad de transformar edificios o suelos de uso no residencial en vivienda protegida, la rehabilitación de inmuebles públicos vacíos para uso residencial y la adopción de medidas que permitan hacer más viables las promociones de este tipo de viviendas.

El plan también incluye incentivos para movilizar viviendas vacías hacia el mercado del alquiler, así como la creación de un registro de contratos de arrendamiento para reforzar la seguridad jurídica.

Ayudas para facilitar el acceso a la vivienda

Uno de los aspectos centrales de la propuesta se centra en las ayudas para acceder a la vivienda, especialmente dirigidas a jóvenes y familias.

Entre las medidas planteadas destaca la incorporación del sistema de alquiler con opción a compra en vivienda protegida, una fórmula que permitiría a los inquilinos destinar parte de las cantidades abonadas al futuro acceso a la propiedad.

El PP también propone una rebaja de impuestos vinculados a la compra de vivienda, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además, plantea un tratamiento fiscal especialmente favorable para determinados colectivos.

En este sentido, la iniciativa contempla la aplicación de un tipo cero sobre los primeros 150.000 euros de la compra para jóvenes menores de 35 años, familias numerosas, víctimas de violencia y compradores de vivienda en municipios en riesgo demográfico.

Otra de las medidas destacadas es la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y cónyuges, con el objetivo de facilitar la ayuda económica familiar destinada a la adquisición de una vivienda.

La propuesta incorpora además un programa de avales públicos para hipotecas, que permitiría financiar hasta el 100% del valor de la compra a personas solventes que no dispongan del ahorro previo necesario para afrontar la entrada exigida habitualmente por las entidades financieras.

Langreo y la demanda residencial

Por su parte, la portavoz municipal del PP en Langreo, María Antonia García, puso el foco en la evolución demográfica del concejo. Según explicó, en los últimos meses el municipio está registrando la llegada de nuevos residentes procedentes tanto de otras zonas de Asturias como de comunidades autónomas como Madrid, Cataluña o el País Vasco.

A su juicio, este aumento de población refuerza la necesidad de impulsar políticas que amplíen la oferta residencial y faciliten el acceso a la vivienda para quienes deciden establecerse en el concejo.

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La formación considera que el desarrollo de nuevas medidas en materia de vivienda en Langreo resulta clave para responder al crecimiento de la demanda y favorecer la fijación de población en el municipio.