Primer paso en firme contra la tasa turística en Asturias: Foro pide la paralización del proyecto de ley

Archivar el procedimiento y evitar que siga su tramitación administrativa. Es lo que reclama Foro respecto al anteproyecto de ley del Gobierno del Principado para implantar una tasa turística en Asturias. Este pasado viernes 12 de junio se cerró el plazo para presentar alegaciones en el periodo de información pública.

El partido liderado por Adrián Pumares es uno de los que se posiciona en contra del recargo al turismo en Asturias, una iniciativa del Ejecutivo regional con el fin de reforzar la financiación de los municipios que soportan una mayor presión turística. La futura tasa, tal y como la plantea el Gobierno, será de carácter voluntario en cada concejo y se cobrará a través de los alojamientos solo de junio a septiembre y en Semana Santa, en una horquilla que va desde los 50 céntimos por día a los 3 euros, máximo cinco días. No se librarán de ello ni los cruceristas ni los campistas, tanto en campings como en acampadas temporales ligadas, por ejemplo, a festivales de música, en auge en la región en los últimos años.

Adrián Pumares. / EUROPA PRESS

Foro no lo ve bien y ha presentado alegaciones. Consideran que la tasa perjudicará "gravemente" la competitividad del destino, el turismo familiar y el tejido empresarial asturiano. En su lugar plantea que el Gobierno aborde una mejor distribución hacia los ayuntamientos de los 474 millones de euros que el turismo ya aporta cada año a las arcas públicas autonómicas a las que ni siquiera generará ingresos el nuevo tributo.

Adrián Pumares asegura que Asturias tiene una presión turística del 5,5%, "muy por debajo del 6,7% de la media española, del 8,7% de las comunidades del litoral o del 20% de Baleares" y la ocupación media anual alcanza el 51% en hoteles y el 23% en turismo rural con lo que, a su juicio, "no existe ningún problema de masificación".

El turismo representa en torno al 13% del PIB asturiano, genera cerca de 47.000 empleos directos y aporta unos 474 millones de euros en ingresos fiscales, "lo que equivale al 80% del gasto en educación infantil, primaria y secundaria, o al 20% del presupuesto sanitario" con lo que el sector contribuye "de sobra", según Pumares, a financiar los servicios públicos.

Una de las principales alegaciones pone el foco en lo que el partido considera "la auténtica naturaleza" del tributo. "La propia memoria del anteproyecto reconoce que el impuesto autonómico llevará aparejada una bonificación del 100% sobre la cuota autonómica, es decir, que no va a generar ni un euro para la Hacienda del Principado. Lo que se está creando en realidad es un mecanismo para que sean los ayuntamientos quienes apliquen recargos, sin que exista garantía alguna de que esos fondos se destinen efectivamente a turismo: el propio texto incluye, entre los posibles destinos del dinero, la promoción de vivienda pública, algo que no tiene ninguna relación con el hecho de pernoctar en un hotel o una casa rural”.

Recargo a los asturianos

Foro se queja de que no se distinga entre el visitante de fuera y el propio asturiano que decide pasar unos días en un hotel o un apartamento rural de su región. El gasto de los asturianos en turismo dentro de la propia comunidad alcanzó en 2024 los 779 millones de euros. “Vamos a penalizar precisamente al turismo familiar y al turismo interno, que son los que más pueden ayudar a desestacionalizar el destino. Es un mensaje contradictorio: por un lado, se promociona Asturias y por otro se pone un peaje a quienes quieren disfrutarla, incluidos los propios asturianos”, advierte Pumares.

Además, en las alegaciones de Foro se recuerda que, cuando la estancia esté sujeta a IVA, la tasa se integrará en la base imponible de dicho impuesto, por lo que el visitante pagará también IVA sobre la propia tasa, “un doble encarecimiento que el anteproyecto ni siquiera ha evaluado”.

La patronal del sector Otea es también muy crítica con la iniciativa, al igual que la Federación de Empresarios de Asturias. Por contra, el PSOE cuenta con el apoyo inicialmente de sus socios de gobierno IU y también de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, que indica que no habrá en principio problemas para sacar adelante la ley de Estancias Turísticas, presentada por la vicepresidenta Gimena Llamedo, quien avanzó que de cumplirse los plazos en la tramitación -ahora, una vez estudiadas las alegaciones, deberá enviarse al consejo de gobierno y, de ahí, al parlamento para su debate y aprobación- podría entrar en vigor en la Semana Santa de 2027.