La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso
Dos tempranillo de la Ribera del Duero y un pinot blanc de la lejana Estiria
Creta Finca Villacreces 2022
Tinto elaborado con tempranillo de una parcela de suelo calizo y uvas cultivadas a 900 metros en una meseta elevada sobre el Duero por la bodega Finca Villacreces. De ahí el nombre de Creta, vocablo latino que sirve para definir la cal y la tiza. Con algo más de 8.000 botellas se trata de la primera añada de un vino de parcela, y un resultado del todo prometedor. Vocación mineral muy ligada al terreno. Crianza en depósitos de hormigón. Rojo oscuro, con abundantes frutos negros —moras y arándanos—, de marcada percepción caliza, en la boca resulta potente y fresco a la vez, además de muy envolvente. El precio de la botella ronda los 20 euros.
Tauss Weissburgunder Opok 2019
La energía pura de la pinot blanc comprende tres características bien definidas: frescura, mineralidad y salinidad. Y es lo que tiene este blanco austriaco de Estiria, de la bodega Tauss, con uvas cultivadas en suelos calcáreos, elaborado con fermentación espontánea y crianza en barricas de madera. Color dorado, en la nariz destacan los aromas de manzanas amarillas, cáscara de limón, ahumados, flores y hierbas, y una textura casi para masticar. Además de esa mineralidad salina que lo define. En la boca es complejo, curioso. Alrededor de 15 euros la botella.
Matanegra Perillán 2023
Si a lo que uno aspira y busca encontrar en un vino es mucha fruta, aquí la tiene en este tinto de tempranillo de la bodega Pagos de Matanegra, de Olmedillo de Roa (Burgos), denominación Ribera del Duero. Ocho meses de crianza en roble. Color granate, tonalidad oscura, en la nariz sobresale una mermelada de frutas negras maduras acompañada de una confitura de ciruela. Goloso, por supuesto. En la boca es fruta, concentración, sabores persistentes, más fruta, etcétera, etcétera. Intenso, largo. Precio de la botella, unos 12 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Máxima alerta en Asturias con un Peugeot 206 azul: se le relaciona con robos en viviendas en varios concejos de la región
- Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un 'pacto' para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero