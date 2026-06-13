La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Creta Finca Villacreces 2022

Tinto elaborado con tempranillo de una parcela de suelo calizo y uvas cultivadas a 900 metros en una meseta elevada sobre el Duero por la bodega Finca Villacreces. De ahí el nombre de Creta, vocablo latino que sirve para definir la cal y la tiza. Con algo más de 8.000 botellas se trata de la primera añada de un vino de parcela, y un resultado del todo prometedor. Vocación mineral muy ligada al terreno. Crianza en depósitos de hormigón. Rojo oscuro, con abundantes frutos negros —moras y arándanos—, de marcada percepción caliza, en la boca resulta potente y fresco a la vez, además de muy envolvente. El precio de la botella ronda los 20 euros.

Tauss Weissburgunder Opok 2019

La energía pura de la pinot blanc comprende tres características bien definidas: frescura, mineralidad y salinidad. Y es lo que tiene este blanco austriaco de Estiria, de la bodega Tauss, con uvas cultivadas en suelos calcáreos, elaborado con fermentación espontánea y crianza en barricas de madera. Color dorado, en la nariz destacan los aromas de manzanas amarillas, cáscara de limón, ahumados, flores y hierbas, y una textura casi para masticar. Además de esa mineralidad salina que lo define. En la boca es complejo, curioso. Alrededor de 15 euros la botella.

Matanegra Perillán 2023

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Si a lo que uno aspira y busca encontrar en un vino es mucha fruta, aquí la tiene en este tinto de tempranillo de la bodega Pagos de Matanegra, de Olmedillo de Roa (Burgos), denominación Ribera del Duero. Ocho meses de crianza en roble. Color granate, tonalidad oscura, en la nariz sobresale una mermelada de frutas negras maduras acompañada de una confitura de ciruela. Goloso, por supuesto. En la boca es fruta, concentración, sabores persistentes, más fruta, etcétera, etcétera. Intenso, largo. Precio de la botella, unos 12 euros.