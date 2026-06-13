La viceconsejera de Derechos Ciudadanos urge a acabar con la "anomalía democrática" de los movimientos y discursos que frenan el avance de las libertades y derechos LGTBI

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, participó este viernes en la entrega de los galardones de la asociación XEGA, una cita que "este año ha servido para consagrar la alianza entre los movimientos sociales y señalar con contundencia los discursos que frenan el avance de las libertades y los derechos en Asturias", aseguró el Gobierno regional.

Durante el acto de entrega de las distinciones que reconocen la defensa de los derechos LGTBI o la oposición a los mismos, la viceconsejera ha recordado que la “esperada ley autonómica”, ya se encuentra en su trámite parlamentario, tras mucho trabajo para lograr el mayor consenso posible.

Prieto ha agradecido al tejido asociativo su implicación en el proceso: "Estamos muy agradecidos al colectivo LGTBI por su paciencia y por su implicación en el desarrollo de esta ley que esperamos se apruebe en este año", afirmó.

La viceconsejera también señaló que la norma trata de ampliar los derechos y dar cobertura y protección a todas las personas “con independencia de a quien amen” y ha remarcado la urgencia de acabar con un “anomalía democrática”, para asegurar que se garanticen los derechos a toda la ciudadanía de Asturias.

Respecto a los galardonados con los Premios XEGA de este año, la viceconsejera calificó de muy oportuno el Premio Triángulo Rosa concedido al Movimiento Asturies Feminista, “por representar la unión indisoluble de ambas luchas”. También elogió a la plataforma por ser una muestra del “feminismo que nos representa, que protege, que cuida y que amplía derechos".

"Ladrillo rosa" al Arzobispo por sus "posicionamientos retrógrados"

Sobre el satírico Ladrillo Rosa que el colectivo otorgó al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, debido a sus "reiterados posicionamientos retrógrados", señalan en la comunicación de tal reconocimiento, la viceconsejera respaldó esta crítica y afirmó que el prelado “confunde el respeto y los derechos humanos con su situación y estatus”.

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“En la sociedad asturiana no sobra nadie, ni sobra ninguna letra, ni ninguna ley, son todo derechos para la ciudadanía", aseguró Beatriz Gonzalez, quien recalcó que "lo que sobra en todo caso son las posturas que se defienden desde los púlpitos, que no son precisamente las que predica la Iglesia cristiana, como hemos visto estos días a lo largo y ancho de la visita del Papa.