¿Por qué vive más la gente del norte de España?: Asturias forma parte del "corredor de la longevidad", donde se triplica en centenarios al Sur

En el norte de España, incluida Asturias, la probabilidad de llegar a centenario es tres veces mayor que en el Sur. Pero ojo, la longevidad no es solo cuestión de genética, sino que influyen factores ambientales, sociales y conductuales. Son parte de las conclusiones de los investigadores Michel Poulain y Ana Canelada, que presentaron su trabajo en el 32.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que este mismo sábado se clausura en Oviedo.

Otra conclusión es que las denominadas "Blue Zones" – cinco regiones geográficas del mundo donde las personas viven vidas más largas y saludables, con una alta concentración de personas que superan los 100 años– ha evolucionado hacia una comprensión más compleja y rigurosa basada en los llamados "corredores o cinturones de longevidad", que ponen el foco en los determinantes sociales, ambientales y sanitarios del envejecimiento saludable.

Michel Poulain, demógrafo y experto en las "Blue Zones", ha clasificado las provincias de España según la probabilidad de alcanzar los 100 años. Para obtenerlo, dividió el número total de centenarios (vivos o fallecidos) entre 2003 y 2023 y el de nacimientos registrados en el mismo lugar y periodo. Así las cosas, se ve una "enorme desigualdad de expectativa de vida entre norte y sur": los valores más altos se concentran en Navarra, La Rioja, Soria, Guadalajara y Segovia, con índices que van de 11,78 a 14,73; detrás les siguen otras del Norte, entre las que figura Asturias; en mitad de la tabla se sitúan Madrid, Zaragoza, Vizcaya o Gerona, mientras que la probabilidad cae en el Sur, con Sevilla, Cádiz y Málaga con las tasas más bajas,

"Comer de manera inteligente, moverse de manera natural, dormir bien y evitar el estrés, el soporte de la familia, el respeto de la naturaleza y tener un propósito de vida" son algunos de los factores externos que explican la longevidad de las "Blue Zones" –Cerdeña, Okinawa, Península de Nicoya, Icaria y Loma Linda–, mucho más allá que unos buenos genes, asegura Poulain.

Los expertos alertan de dos riesgos: uno, que los cambios en la alimentación, la disminución de la actividad física, la urbanización o un mayor aislamiento social están modificando esos patrones que antes favorecían una mayor esperanza de vida, con lo que la longevidad puede perderse en una sola generación si estos factores cambian. Otro es el de que se banalice el término en contextos vinculados al bienestar o al marketing porque la longevidad saludable no depende de "recetas milagro".

La SEMG ha impulsado el Registro Nacional de Centenarios de España (Renace), un estudio epidemiológico y biológico sobre la longevidad extrema y sus determinantes con el que analiza, además de parámetros demográficos y sociales, aquellos biológicos que pueden influir en el envejecimiento saludable de los más de 16.000 centenarios que hay en España.

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