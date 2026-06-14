Muy adelantados una decena de los 170 proyectos de parques de baterías que se plantean en Asturias: sólo funciona un contenedor en Campo de Caso, cuya alarma saltó al sobrecalentarse

Los parques de baterías continúan adelante a pesar de la oposición que generan entre los vecinos. Del marasmo de 170 proyectos planteados, al menos una decena están ya muy adelantados, solo pendientes de autorizaciones municipales. Todos ellos se sitúan cerca de viviendas, advierte Carlos Mañes, portavoz de la Plataforma Stop Baterías, a pesar de lo cual han pasado el periodo de información pública y la aprobación del informe de impacto ambiental. Solo hay en funcionamiento un contenedor de baterías en Campo de Caso en el que, la semana pasada, se registró un recalentamiento que disparó la alarma contra incendios, lo que obligó a personarse a los bomberos, agentes de la Guardia Civil y técnicos de EDP, en lo que supone el primer incidente de estas instalaciones en Asturias. "El único que hay, a 30 metros de las casas, ya ha dado problemas", asegura Mañes.

Grenergy pretende tener operativo en el primer trimestre de 2027 el primer almacén de electricidad de este tipo que se implante en Asturias y el primero de esta empresa en España. Se ubicará en la parcela de la antigua fábrica de Cemnesa, junto a la autovía AS-II, y supondrá una inversión superior a los 120 millones de euros. Se trata del "BESS Asturias 2" y del "Bess Asturias 3", que se ubicarán en una antigua fábrica de cerámica (Cemesa) en Pontón de Vaqueros, en el barrio ovetense de La Corredoria. Ambos proyectos tendrán una potencia de más de 48 megavatios (MW) y las inversiones serán de 59,5 y 55,6 millones de euros.

"En Pontón de Vaqueros, se han troceado cinco proyectos en una sola parcela, y el quinto ya se ha mandado para el trámite de informe de impacto ambiental", sostiene Mañes. El portavoz de la Plataforma Stop Baterías explica que pocos proyectos se han remitido para un informe de impacto ambiental ordinario, ya que estas instalaciones pueden tramitarlo de forma simplificada, lo que reduce los tiempos de tramitación y también la exigencia.

Otras dos instalaciones adelantadas son los proyectos de parque de baterías "BESS Atenea 2" y "BESS Atenea 3", promovidos por Inversiones en Transición Energética, y situados en San Esteban de las Cruces. La semana pasada se publicó en el BOPA el Informe de Impacto Ambiental (IIA), en el que se exige a estas instalaciones un Plan de Autoprotección, entre otras medidas de seguridad, para facilitar el trabajo de los bomberos en caso de incidente.

Otros muy adelantados son los dos parques de baterías de almacenamiento energético autorizados este mismo mes en Argüelles (Siero), a los que seguirá un tercero próximamente en ese mismo emplazamiento. Los dos primeros proyectos, de nueve y doce megavatios de potencia, suponen una inversión conjunta cercana a los 15 millones de euros y sus promotores podrán comenzar las obras de manera inmediata al disponer ya de todas las autorizaciones preceptivas.

También adelantados, aunque uno de ellos recurrido, son los parques de baterías previstos en el Polígono "Les Peñes", en Granda, también en Siero. "Todos estos parques de baterías están a 50 o 100 metros de las casas", denuncia Carlos Mañes.

En la comarca de Avilés hay tres muy adelantados. El "Bess Pixin", impulsado por la empresa Ready To Build Renewables en Trasmonte (Corvera de Asturias), en una de las fincas del desarrollo del polígono de Silvota-Rovés y a unos 500 metros del centro comercial Parque Astur, cuenta con autorización previa y de construcción. Los responsables de la superficie comercial están estudiando si recurren esta autorización, dada la cercanía con la instalación.

Hay otras dos instalaciones con autorización previa, el "Bess Trasona" y el "Bess Maruca", este último situado a 180 metros de una gasolinera, asegura Mañes.

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El portavoz de la plataforma cree que no todos los proyectos van a salir adelante, "solo los subvencionados, porque si no, no hay beneficio, no son rentables". Añade que muchas de las empresas son "sociedades instrumentales, con capital de 3.000 euros, que presentan proyectos millonarios, lo que hace pensar que hay algún 'padrino' detrás", cree Mañes.