La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

De los casi 40 grados del sábado en algunos puntos de Asturias, a una alerta el domingo por tormentas "localmente fuertes y con posible granizo en la Cordillera", según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este cambio afectará a las temperaturas, que bajarán de forma notable de cara al lunes sobre todo en las zonas de costa.

Es un fin de semana de contrastes. El sábado en Tineo, a eso de las cuatro y media de la tarde, el termómetro marcó 36,8 grados. Este domingo, la previsión habla de máximas en torno a los 30 grados. Un respiro térmico que viene acompañado de tormentas. La región está en alerta desde el mediodía y hasta las 21.00 horas del domingo por fuertes lluvias en la zona del suroccidente, la cordillera y los Picos de Europa.

El calor da un respiro a Asturias y el lunes se esperan nubes y una bajada de temperaturas significativa. Oviedo, por ejemplo, pasa de los 32 de máxima a los 27. Cinco grados menos que también se descuentan en los termómetros de Gijón, que pasan de los 30 a los 25 grados.

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Precaución

La Aemet también ha pedido "precaución" ante los chubascos, ya que "podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento" en ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, oeste de Galicia, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.