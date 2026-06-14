Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

La región está en alerta amarilla por fuertes lluvias en el suroccidente y Picos de Europa

Los termómetros bajan de cara al inicio de semana

Granizada en Oviedo en una imagen de archivo

Granizada en Oviedo en una imagen de archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Elena M. Chorén

Elena M. Chorén

De los casi 40 grados del sábado en algunos puntos de Asturias, a una alerta el domingo por tormentas "localmente fuertes y con posible granizo en la Cordillera", según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este cambio afectará a las temperaturas, que bajarán de forma notable de cara al lunes sobre todo en las zonas de costa.

Es un fin de semana de contrastes. El sábado en Tineo, a eso de las cuatro y media de la tarde, el termómetro marcó 36,8 grados. Este domingo, la previsión habla de máximas en torno a los 30 grados. Un respiro térmico que viene acompañado de tormentas. La región está en alerta desde el mediodía y hasta las 21.00 horas del domingo por fuertes lluvias en la zona del suroccidente, la cordillera y los Picos de Europa.

El calor da un respiro a Asturias y el lunes se esperan nubes y una bajada de temperaturas significativa. Oviedo, por ejemplo, pasa de los 32 de máxima a los 27. Cinco grados menos que también se descuentan en los termómetros de Gijón, que pasan de los 30 a los 25 grados.

Noticias relacionadas

Precaución

La Aemet también ha pedido "precaución" ante los chubascos, ya que "podrán ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento" en ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, oeste de Galicia, Extremadura, sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  3. Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
  4. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
  5. Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
  6. Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
  7. Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9
  8. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio: "En una transacción entre particulares no se ejercerá el tanteo y retracto"

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio: "En una transacción entre particulares no se ejercerá el tanteo y retracto"

El refugio de Melendi: un pueblo medieval con playas de aguas cristalinas y arena blanca

El refugio de Melendi: un pueblo medieval con playas de aguas cristalinas y arena blanca

Los proyectos clave de Asturias en riesgo de perder financiación europea: de los servicios sociales al turismo

Los proyectos clave de Asturias en riesgo de perder financiación europea: de los servicios sociales al turismo

De gran fábrica de DuPont a gran oficina: la transformación de una enclave industrial simbólico en Asturias

De gran fábrica de DuPont a gran oficina: la transformación de una enclave industrial simbólico en Asturias

ArcelorMittal cumple 20 años tirando del carro de la industria asturiana: el análisis del Gobierno regional, los expertos, los empresarios y los sindicatos

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 14 de junio de 2026

L'uvieín Iyán Castaño Molleda lleva'l premiu "Nicanor Piñole" de pintura de Samartín del Rei Aurelio

L'uvieín Iyán Castaño Molleda lleva'l premiu "Nicanor Piñole" de pintura de Samartín del Rei Aurelio
Tracking Pixel Contents