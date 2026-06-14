Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 14 de junio de 2026

Oviedo

Cita religiosa en la cima del Naranco

La cima del Naranco, en Oviedo, acoge este domingo la tradicional jira del Sagrado Corazón de Jesús. A las 12.00 horas habrá una eucaristía junto al monumento oficiada por el sacerdote Manuel Robles, rector de la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón, y responsable del Apostolado de la Oración en la diócesis. Para facilitar la asistencia, la organización pondrá autobuses gratuitos que saldrán desde la plaza de América a las 10.30 y a las 11.15 horas. La vuelta está prevista para las 13.30 horas.

Carrera solidaria

La cuarta edición de la carrera 10 K Autismo Oviedo se celebrará hoy, con salida y meta en la Plaza de la Catedral. Este año será también un memorial a Iván Cervero, fallecido el año pasado en un accidente laboral. La carrera incluirá carrerinas infantiles para todas las edades y una carrera adaptada para mayores de 14 años, orientada a jóvenes con diversidad funcional. A las 10.00 horas empezará la carrera competitiva, a las 11.15 horas habrá una para menores y a las 12.00 horas será la marcha popular.

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Fiestas de barrio

Las fiestas de Santa Filomena de Santullano celebran hoy su segunda jornada con un festival infantil a las 11.30 horas, una espicha desde las 12.00 horas, una misa solemne a la una de la tarde y un concierto de «Perro Blanco Blues». En Olloniego se celebran las fiestas de San Antonio con pasacalles desde las 11.30 horas, una misa a las 13.00 horas, un desfile de carrozas a las 18.00 horas y una verbena amenizada por «Waykas» y «RVS Dj» desde las 21.00 horas.

Folclore en la calle

La programación de «Folclore en la Calle» lleva la música y el baile tradicional a distintos espacios de la ciudad. Hoy de 11.30 a 14.30 horas, participarán el Grupo Folclórico Trasgu en el Casco Antiguo y la Banda de Gaitas del Centro Asturiano en el entorno de la Catedral y Gascona. La programación se cerrará de 17.00 a 20.00 horas con la actuación del Grupo de Baile del Centro Asturiano en el Casco Antiguo.

Centro Social Buenavista

El Centro Social Buenavista alberga del 11 al 18 de junio la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

Ruta Bosque La Zoreda

La Manjoya acoge de 10.00 a 14.00 horas la ruta guiada «Bosque La Zoreda-Arqueología Industrial», un paseo de dificultad fácil por el antiguo entorno fabril de la zona, conducido por el arqueólogo Alfonso Fanjul. Las plazas para la actividad están completas.

Musica en la calle

La Banda de Música Ciudad de Oviedo continúa el ciclo «Música en la calle» con un concierto a las 13.00 horas en el kiosco del Bombé del Campo.

Museo de Bellas Artes

La exposición «Intercambios» revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Oviedo Llambión

Quince confiterías de la ciudad ofrecerán postres a un precio promocional. La programación se completa con una masterclass del Campeón del Mundo de Chocolate Lluc Crusellas el día 19 de junio a las 19.30 horas.

Gijón

Fiestas de Cabueñes

Los festejos en Cabueñes finalizan hoy. A las 13.00 horas, concentración de Seat 600 y coches clásicos. A las 17.00 horas, abrirá el recinto ferial y a las 18.00 horas, actuación de la charanga «Akelarre». A partir de las 20.00 horas, «Aire de Rumba» y DJ Dani Vieites.

Fiestas de Nuevo Roces

A las 12.00 horas, actuará la charanga «La última y marchamos» y a las 13.00 horas, sesión vermú amenizada por el dúo «Eleven». También se repartirá el bollo y regalos entre los socios. A las 14.30 horas, comida vecinal y luego, juegos tradicionales y pintacaras. A las 18.00 horas, fiesta de la espuma y, a las 20.00 horas, fin de fiesta.

Fiestas de Laviada

Las fiestas de Laviada llegan a su conclusión. A las 13.00 y a las 17.00 horas, concierto de Cynthia. A las 16.00 horas, «Vas Bailar» y a las 19.00 horas, dúo «Son de la calle».

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en la plaza Mayor, se celebrará una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico, en esta ocasión inspirado en Gaudí.

Jardín Botánico Atlántico

Última jornada del Festival de los Vencejos, que ofrecerá varias actividades. Entre otras, charlas, la entrega de premios del concurso de dibujo o la clausura, que será a las 17.30 horas.

Jornadas Europeas de Arqueología

A las 11.00 horas, en el Museo Villa Romana de Veranes, habrá un laboratorio de arqueología en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología. No se requiere inscripción previa. A las 12.00 horas, visita guiada al Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres. Y a las 12.30 horas, visita guiada a la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», en el Palacio de Revillagigedo.

Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto puede verse la exposición «Artefacto de memoria», de la cineasta Ana Izarzugaza. Y hasta el 29 de junio está la muestra «Tramares. Tejiendo arrecifes», fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Bienal en La Curtidora

La Curtidora acoge de 17.30 a 18.30 horas la visita «Leer la cabaña», de Mónica Armantina con la Escuela de Teitáu, una propuesta de la I Bienal Climática sobre los teitos asturianos, la fotografía analógica y los saberes colectivos.

Documental en Cultura

La Casa de Cultura proyecta, de 19.00 a 20.30 horas, «La cabaña que quería ser bosque», de Álex Galán, cortometraje documental concebido como una falsa cápsula del tiempo sobre la recuperación de los teitos en antiguas brañas asturianas.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer ofrece a las 20.00 horas la película «Hasta la montaña», en versión original con subtítulos en español. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se venden en taquilla y en la web del centro.

Patio Patín

El colegio público de El Quirinal acoge de 12.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Patio Patín», programa gratuito de patinaje en línea, convivencia y ocio saludable dirigido a menores de 17 años acompañados por sus familias.

Robotix en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge de 11.00 a 14.00 horas los talleres Robotix, dirigidos a niños y niñas de 7 a 12 años. La actividad trabaja la robótica educativa y tiene un precio de 45 euros al mes, con materiales incluidos.

Barco por la ría

El puerto deportivo ofrece paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas desde el pantalán 10. El precio es de 8 euros por persona.

Vinos de famosos

Avilés y Piedras Blancas cierran el Famous Wine Festival, certamen que reúne vinos vinculados a celebridades en trece establecimientos de la comarca, entre ellos vinaterías, cafés y locales gastronómicos. La cita combina divulgación, hostelería y cultura del vino.

Último día en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones despide «El contemplanubes», muestra de Pablo Basagoiti integrada por treinta fotografías del horizonte cantábrico. Puede visitarse de 18.00 a 19.00 horas en el equipamiento de la calle Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», exposición con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano. El horario dominical es de 11.00 a 14.00 horas.

Ilustración en La Factoría

La Ventana de la Factoría Cultural cierra la exposición de Verónica Grech, dentro del ciclo «La Ilustración y sus procesos». La muestra puede visitarse en la avenida de Portugal de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. A las 12.00 habrá pasacalles con la Banda Sinfónica del Atenéu de Mieres. A las 13.00, desfile del grupo de baile «L’Artusu» y a las 14.00 horas, comida en la calle de los vecinos de Vega de Arriba con motivo de los 50 años de la asociación. Ya a las 18.00 horas será la «foguera» infantil y la holi party, y a las 20.00, en el auditorio, el monólogo de Ángel Martín «Somos monos».

Fiestas de Ciaño en Langreo

Prosiguen las fiestas del Corpus en Ciaño (Langreo). De 11.00 a 14.00 se repartirá el «bollu». A las 12.00 será la final del torneo de fútbol femenino, y a las 12.15 habrá concierto de la Banda de Música de Langreo. Ya a las 14.15 será el turno de la comida vecinal, y desde las 19.45, la tercera verbena, con Vicente Díaz y el DJ «Andrés vas bailar». A medianoche tendrán lugar además los fuegos artificiales.

Fiestas de Villoria, en Laviana

Siguen las fiestas de San Antonio en Villoria (Laviana). Hoy domingo habrá misa a las 12.30 horas y a continuación sesión vermú musical con «La otra opción». A las 18.00 horas tendrá lugar el inicio del maratón de tute y parchís.

Gala de la danza en Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Laviana acoge esta tarde, desde las 17.00 horas, la V Gala de Fin de Curso de la escuela de artes escénicas de Alazne Castaño.

«La Campurra Big Band», de concierto en Pola de Laviana

«La Campurra Big Band» de Llanera ofrece esta tarde un concierto en la Casa de Cultura de Pola de Laviana. El recital comienza a las 19.00 horas, las entradas valen 5 euros. Organiza la Asociación Cultural Amigos de la Música de Laviana.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra «Ars longa, vita brevis» en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística «Ars Longa, vita brevis», que impulsa la asociación cultural «L’Enguedeyu». Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Festival de la Fresa de Candamo en Grullos

Grullos (Candamo) celebra el XLVII Festival de la Fresa de Candamo. El concurso-exposición de fresas abre a las 11.00 horas, a la vez que el servicio de barra. Durante toda la jornada colaborará el grupo de pandereteres «Muyeres por Candamo». A las 12.00 se repartirá una tarta gigante de fresas, con aportación solidaria de 2 euros a beneficio de la Asociación Galbán. A las 13.00 actuará el grupo «Picarós»; a las 14.00 será la entrega de premios, y a las 14.30, concierto de «Leirana».

Fiesta de «Les Flores» en Tazones

Tazones (Villaviciosa) celebra este domingo la fiesta de «Les Flores». El programa comienza a las 12.00 horas con un pasacalles a cargo de la banda de gaitas «El Gaitero». A las 13.00 horas habrá misa solemne, cantada por el coro Manín de Lastres. A continuación, procesión acompañada de los ramos. El broche final tendrá lugar en la plaza, de nuevo con la banda de gaitas «El Gaitero».

VII Xornada de la Sidra en Carbayín

Carbayín Alto (Siero) celebra la VII Xornada de la Sidra, organizada por la peña Milwaukee. La cita tendrá lugar de 12.00 a 15.00 horas en la plazoleta de Carbayín Alto, en la barriada El Cotayu. El programa cuenta con la participación de la orquestina «Laxarangana» y de gaiteros asturianos.

VII Paellada popular en San Julián de Bimenes

La localidad de San Julián de Bimenes celebra la VII Paellada popular. La cita será a partir de las 15.00 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

San Antonio en Pendueles (Llanes), con misa, comida y chocolatada

Pendueles celebra San Antonio con actos en la iglesia y sus alrededores. El programa comienza a las 11.45 horas con misa solemne y procesión en honor a San Antonio. A las 14.30 horas habrá comida de hermandad. Por la tarde, desde las 16.00 horas, se celebrarán actividades infantiles con hinchables, toro mecánico y pintacaras. La jornada finalizará a las 20.00 horas con una chocolatada.

Fiesta de la Sacramental en San Roque de Acebal

San Roque de Acebal celebra la fiesta de la Sacramental. El programa comienza a las 12.45 horas con una misa solemne junto a la agrupación «Pulso y Púa Fresneda». Al finalizar la misa, tendrá lugar un concierto.

«Hablo con las piedras», teatro de la Escuela de Teatro de Llanes

El Casino de Llanes acoge «Hablo con las piedras (un espectáculo de soledades)», muestra de adultos y adultas de la Escuela de Teatro de Llanes, con dirección y dramaturgia de Mónica Palomo. La obra se representará hoy y mañana a las 19.30 horas. Reserva de entradas en casaculturallanes.eventbrite.com.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

XVI Día del Mar en Ortiguera

Ortiguera celebra este domingo el XVI Día del Mar. A las 12.00 horas habrá misa solemne de homenaje a los marineros fallecidos en la mar, cantada por el coro AVO. El programa incluye ofrenda de una corona de laurel al monumento a los marinos fallecidos, ofrendas marineras a la Virgen del Carmen y procesión con la Virgen, acompañada por el grupo de gaitas «Brisas del Navia». Al finalizar, comida popular organizada por AVO, previa venta de vale, en una carpa situada en el parque de Ortiguera.

«Magia sobre ruedas», espectáculo del mago Jon Ander en Luarca

El quiosco de la música de Luarca (Valdés) acoge a las 13.30 horas «Magia sobre ruedas», con el mago Jon Ander. El espectáculo, pensado para la calle, mezcla magia, clown, improvisación y humor, con una furgoneta integrada en el atrezzo y el estilo propio del teatro callejero.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Noticias relacionadas

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.