ArcelorMittal cumple 20 años tirando del carro de la industria asturiana: el análisis del Gobierno regional, los expertos, los empresarios y los sindicatos

Hace 20 años, un empresario indio desconocido para la mayoría de los asturianos, que se había hecho millonario creando un potente conglomerado siderúrgico a base de retales y empresas quebradas en medio mundo, logró tomar el control de la mayor industria del Principado. Lakshmi Mittalhabía presentado, por sorpresa, una opa sobre Arcelor, el grupo que cinco años antes había nacido fruto de la concentración de activos de Aceralia, la luxemburguesa Arbed y la francesa Usinor-Sacilor. Con el éxito de aquella opa nació en julio de 2006 ArcelorMittal. El alumbramiento fue visto en Asturias con temor y escepticismo. La siderurgia asturiana quedaba integrada en el mayor grupo del sector en el mundo, pero el puente de mando se alejaba aún más de la región cuando todavía no se había acabado de digerir la privatización, cuando aún dolían los tijeretazos de la reconversión y cuando aún no se habían endurecido, pese a los años transcurridos, las ampollas de la marcha de hierro.

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

Pasados 20 años, la siderurgia sigue tirando del carro de la industria asturiana. Es el tractor que arrastra más actividad y empleo en la región, aunque las dos últimas décadas no han estado exentas de tensiones y los nubarrones sobre su futuro no acaban de despejarse.

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

"En julio de este año ArcelorMittal celebrará su vigésimo aniversario. Muchas cosas han cambiado a lo largo de las dos últimas décadas, pero lo que podemos afirmar con seguridad es que el acero ha sido y seguirá siendo un material crucial para nuestro mundo, aunque la manera en que se fabrica, dónde se fabrica y la cantidad de acero que se consume sigan evolucionando", señaló Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, en referencia a esta efeméride que coincide con los 50 años de la fundación de Ispat Indo en Indonesia, origen del conglomerado siderúrgico.

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

Las palabras de Aditya Mittal (el hijo de Lakshmi Mittat) mezclan dosis de compromiso de continuidad con dosis de advertencia de que el futuro no está escrito y que lo que hoy es un pilar de la industria asturiana puede quebrarse si no se dan las condiciones para su modernización. Resume bien la posición de la compañía en Asturias durante los últimos 20 años y también cómo la ven los dirigentes políticos, estudiosos de la industrialización asturiana, representantes empresariales y responsables sindicales a los LA NUEVA ESPAÑA les ha pedido que valoren, con la perspectiva de los 20 años, lo que ha supuesto la creación de ArcelorMittal para la economía asturiana, el debe y el haber de la compañía en la región y los retos de futuro.

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

La creación del gigante

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

"Sin duda, el balance es positivo. La siderurgia mundial ha atravesado en estas dos décadas fases de gran volatilidad, con cambios tecnológicos, regulatorios y de demanda muy exigentes. En ese contexto, la integración en un grupo global como ArcelorMittal ha permitido aportar estabilidad industrial, acceso a mercados y capacidad inversora, elementos clave para mantener la actividad", destaca el ingeniero industrial Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado y ex director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. "Para Asturias, la compañía sigue siendo un pilar fundamental, no solo por el empleo directo que genera, sino por todo el tejido auxiliar y la actividad económica inducida. Es un actor estratégico cuya continuidad y competitividad tienen un impacto determinante en la economía regional", añade Campo.

ArcelorMittal, 20 años tirando del carro

"El balance ha sido indudablemente positivo. ¿Cabe imaginar que habría sido de nuestra siderurgia de no haber contado con ArcelorMittal? Me parece que ha sido la continuidad y la adaptación a la globalización y al siglo XXI de la historia siderúrgica de Asturias y ha servido para mantener un pilar industrial fundamental de nuestra región", resalta por su parte el catedrático emérito de Economía Juan Vázquez, ex rector de la Universidad de Oviedo y estudioso de la industrialización asturiana.

"La creación de ArcelorMittal ha sido positiva para Asturias porque ha contribuido a mantener el peso estratégico de la siderurgia en la región, ha dado continuidad a una actividad esencial y ha permitido que Asturias siga siendo un referente siderúrgico en España y en Europa", señala el empresario Antonio Fernández-Escandón, presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines de Asturias (Femetal). "Contar con una compañía tractora de esta dimensión ha sido clave para el empleo, la actividad auxiliar, la innovación y la competitividad del tejido industrial asturiano", añade Fernández-Escandón.

"Con la perspectiva que dan estos 20 años, el balance es globalmente positivo", apunta el trabajador de ArcelorMittal Jenaro Martínez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA) de Asturias. "La integración en ArcelorMittal ha permitido dar continuidad a una actividad industrial estratégica para Asturias en un contexto muy difícil. La compañía mantiene miles de empleos directos e indirectos, contribuye al sostenimiento de una importante red de empresas auxiliares y del metal, y sigue siendo uno de los principales motores económicos e industriales de la región. No obstante, estos años también han estado marcados por procesos de reestructuración, ajustes de capacidad y una reducción progresiva del empleo", señala Martínez, que destaca que "el balance es positivo en términos de mantenimiento de la actividad siderúrgica, pero con luces y sombras en lo laboral".

Más sombras ve José Manuel Castro, también trabajador de la compañía y secretario general de CC OO ArcelorMittal. "La creación de ArcelorMittal ha sido muy negativa en Asturias por la importante pérdida de empleo; la disminución de la capacidad productiva, incluyendo cierres de instalaciones, y la menor inversión en I+D+i, que sitúa a la compañía a la cola respecto a sus competidores", apunta Castro, que añade que "no todas las amortizaciones de empleo han venido de la mano de innovaciones tecnológicas, lo que provoca que muchas de nuestras instalaciones estén prácticamente obsoletas, y también es evidente la pérdida de capacidad de decisión a nivel local, provocando tensiones a la hora tratar de atraer inversiones de mejora tecnológica".

El debe y el haber

Juan Carlos Campo sitúa en el haber de ArcelorMittal en Asturias "el esfuerzo y la profesionalidad de las plantillas, que han permitido a las factorías mantener un elevado nivel competitivo dentro del grupo" y también considera reseñable "la evolución en eficiencia energética y reducción de emisiones, con hitos como el cierre del sínter o las inversiones en tecnologías más limpias, así como el crecimiento de los centros de I+D, que refuerzan el posicionamiento tecnológico de la región, y especialmente significativa es la inversión para la creación del horno de arco eléctrico de Gijón". En el debe señala que "es cierto que algunos procesos de transformación han avanzado a un ritmo inferior al deseable, especialmente en un contexto en el que la transición hacia una siderurgia más descarbonizada es urgente. Asimismo, decisiones como las deslocalizaciones y, particularmente, la suspensión del proyecto del DRI (el horno de reducción directa de mineral de hierro) han generado frustración en una sociedad que ha mostrado históricamente un fuerte compromiso con la empresa y el mantenimiento de la actividad industrial".

Juan Vázquez también sitúa en el debe "algunos retrasos e incertidumbres con las inversiones, como las que todavía subsisten" y coloca en el haber "la proyección internacional de una industria regional, el impulso de la capacidad de innovación desde Asturias y algo que aprendí desde los años en que presidí el convenio colectivo de la antigua Ensidesa: la capacidad y calidad del personal y los agentes sociales de la empresa"⁠.

Antonio Fernández-Escandón pone en el haber "su capacidad para sostener una actividad industrial de enorme impacto, generar empleo directo e indirecto, traccionar a muchas empresas auxiliares y mantener inversiones relevantes en un contexto global muy exigente". En el debe, "la necesidad de reforzar todavía más el arraigo territorial y la estabilidad de las inversiones, aunque somos conscientes de los momentos de incertidumbre y transformación que impactan de forma directa en la toma de decisiones".

Jenaro Martínez coloca más peso en el haber. Así, destaca "el mantenimiento de Asturias como uno de los principales polos siderúrgicos de Europa, las inversiones realizadas para modernizar instalaciones y mejorar la competitividad, la apuesta por la seguridad laboral, la capacidad de la empresa para seguir generando riqueza en el territorio y el diálogo social que, aunque con momentos muy complejos, ha permitido alcanzar acuerdos importantes para la estabilidad de las plantas". Y en el debe sitúa "la pérdida de empleo acumulada, la escasa reposición generacional en determinados momentos y el ritmo de las inversiones comprometidas".

José Manuel Castro coloca en el debe "la falta de desarrollo de nuevas tecnologías y la fuga de talento por las condiciones de trabajo en ciertos puestos de alta cualificación". Y el haber "el mantenimiento de las principales instalaciones productivas, pese a la pérdida de capacidad, así como un cierto equilibrio en los aspectos salariales y sociales, pese al evidente retroceso de los últimos años debido, en gran medida, a las férreas directrices de contención de gasto dictadas desde Luxemburgo".

Los retos de futuro

"Hay un reto fundamental: los actuales altos hornos se acercan al final de su vida útil", advierte el viceconsejero de Industria del Principado. "La continuidad de la siderurgia integral en España, de importancia estratégica, necesita resolverse con prontitud. Es imprescindible concretar planes que permitan garantizarla en un contexto en el que ya ha llegado el marco de protección al acero europeo que se venía demandando", añade Campo, convencido de que "mirando a largo plazo, las mejores garantías para contar con un producto competitivo y de valor añadido pasan por profundizar en la descarbonización y, en ese sentido, la solución óptima pasaría por la implantación de un horno de arco eléctrico en Avilés, en línea con las decisiones que la empresa ha adoptado recientemente en Dunkerque (Francia)".

El economista Juan Vázquez considera que los retos "son ahora globales" y diferencia dos tipos. "Por un lado los relacionados con las incertidumbres que subsisten sobre las inversiones de la empresa en Asturias, en competencia con otras localizaciones y áreas del mundo, y por otro lado, los ligados a las tendencias de cambio de la economía mundial, los riesgos geopolíticos y la evolución de los mercados del acero en un contexto de profundo cambio tecnológico y productivo", señala el catedrático emérito.

"El principal reto es compatibilizar competitividad industrial y descarbonización", resalta por su parte el presidente de Femetal. "ArcelorMittal debe afrontar una transición energética muy compleja, con costes elevados, nuevas exigencias regulatorias y fuerte competencia internacional, y para Asturias será fundamental que esa transformación se traduzca en inversión, empleo, innovación y mantenimiento de capacidad productiva", añade Antonio Fernández-Escandón, convencido de que "el futuro de la siderurgia asturiana dependerá de que la transición sea viable, ordenada y acompañada por una política industrial sólida".

El sindicalista Jenaro Martínez coincide, con matices, con el empresario y señala que "el principal reto es afrontar con éxito la transición hacia una siderurgia descarbonizada manteniendo el empleo y la competitividad". El secretario general de UGT FICA afirma que "la descarbonización no puede hacerse a costa de la actividad industrial ni de los trabajadores, debe ser una oportunidad para reforzar la posición de Asturias dentro del grupo". Y también considera como retos "garantizar la ejecución de las inversiones comprometidas; asegurar el relevo generacional y la incorporación de nuevos profesionales cualificados; defender a la siderurgia europea frente a la competencia de países con menores exigencias medioambientales y laborales, y mantener el diálogo social para abordar los cambios tecnológicos y organizativos que se avecinan".

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El secretario general de CC OO en ArcelorMittal también destaca como uno de los principales retos "la descarbonización" y, junto a ella, "el rejuvenecimiento de la plantilla, que debe ir acompañado del adecuado traspaso de las competencias profesionales". José Manuel Castro destaca que "otro de los retos es el mantenimiento de la capacidad productiva y del carácter integral del proceso siderúrgico, garantizando un adecuado nivel de empleo arraigado al territorio y evitando la deslocalizaciones". En este sentido, el sindicalista señala que "si bien Asturias ha salido perdiendo con la creación de ArcelorMittal, es cierto que en otras comunidades autónomas el efecto ha sido demoledor, con el cierre de instalaciones fabriles como Villaverde, Zumárraga, Legasa o la venta de la fábrica de Zaragoza, pasando en España de más de 13.000 empleos en 2006 a los 8.000 actuales".