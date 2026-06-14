Asturias afronta la quinta semana del año de paros médicos con "malestar en todas la categorías" a cuenta de la postura inflexible del Ministerio

Los médicos vuelven este lunes a la huelga en una nueva jornada de paros en el ámbito nacional, la quinta convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo. El Comité de Huelga ha convocado paros y concentraciones en distintas comunidades autónomas , entre ellas Asturias, del 15 al 19 de junio.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este domingo la postura de los profesionales sanitarios, que inician otra semana de paros en una convocatoria que está relacionada con el Estatuto Marco de la profesión "que es de competencia nacional, por lo tanto, hay que respetar". Respecto a las protestas que corren de cuenta del Sindicato Médico en Asturias ha asegurado que este lunes los recibirán en la Consejería porque "en todo momento se ha mantenido un diálogo con ellos y vamos a seguir haciéndolo".

Saavedra se refirió igualmente a los avances logrados en Asturias -el pasado viernes se cerraban los acuerdos laborales con los sindicatos-, y ha dicho que, ante el bloqueo estatal para avanzar en el Estatuto Marco, se ha optado por seguir con la propuesta de la Consejería de Salud "y con nuestra propia ley que nos dará más seguridad jurídica, más flexibilidad" y mejoras en general.

"Nosotros habíamos parado porque el Ministerio iba a modificar el Estatuto Marco, pero visto que van más de dos años, creo que es el momento de que Asturias deje también su proyecto", reconoció Saavedra respecto a los logros alcanzados en esas conversaciones abiertas con los sindicatos. Y agregó: "Si luego hubiera una modificación del Estatuto Marco, nosotros modificaríamos también nuestra ley, pero en principio parece que ahora mismo es una situación bastante bloqueada".

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Esa falta de consenso, explicó Saavedra, ha llevado a "un malestar en todas las categorías" y la solución que se ha tomado desde Asturias es "hacer nuestra propia propuesta, que ya teníamos" y, en tanto que se avanza desde el Ministerio con el Estatuto Marco, "vamos a seguir con nuestro camino, que es facilitar la situación en el Principado, y llegar a acuerdos, porque eso significaría contar con un marco normativo" a la espera de cómo evolucionen las negociaciones desde el Gobierno central.