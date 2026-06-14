Asturias despide el último domingo de primavera con abanico, vermú y mucho hielo: "Es difícil de aguantar este bochorno"

Con el termómetro marcando los 32 grados centígrados a falta de media hora para llegar al mediodía, los gijoneses ya tenían claro que el último domingo de primavera iba a ser una de las mejores jornadas de playa que se han visto este año. La estampa de San Lorenzo no tenía nada que envidiar a las que se suelen ver en agosto, aseguraba Santiago Aparicio que, tras ir a comer a casa, regresaba de nuevo al arenal a primera hora de la tarde. “Esta semana ha sido espectacular, pero lo de hoy ya es de vicio. Además del calor, no hace viento, que es lo que nos suele fastidiar aquí, en Gijón, y el agua está de maravilla”, confirmaba este bañista acompañado por Flor Martínez que secundaba sus palabras. “Somos de venir mucho a la playa y estos días no se pueden desaprovechar”, expresaba, añadiendo que por la mañana se colocaron sobre la escalera siete, pero por la tarde “vamos a tener que cambiar porque el agua ya se ha comido media playa”.

Aprovechando los puestos de helados y refrescos del Muro, Teresa Alonso junto a su hijo, Mateo Rivas, discutían sobre qué pedir. “Llevamos todo el día, pero a esta hora (sobre las cinco de la tarde) ya es insoportable el calor”, reconocía la madre, deseando que este verano anticipado no se acabe antes de lo esperado. “Si estamos así en junio, julio y agosto no va a ser tan bueno”, aseguraba, aunque cruzaba los dedos para que no fuera así. “Es uno de los mejores planes que hay”, afirmaba con rotundidad mientras el joven Mateo acababa escogiendo su helado, una tarrina de chocolate y nata que iba a degustar de nuevo a la arena. Por poner una pega al espectacular día, sobre San Lorenzo ondeó la bandera amarilla en las tres zonas de la playa. Pese a que la temperatura del agua era superior a los 20 grados, el mar estaba un poco revuelto, aunque óptimo para el baño.

Ruta en bici a Avilés

Más pesada se hacía la jornada dominical para Jesús Menéndez y Pelayo Morilla en Avilés. “Estos días el calor es sofocante, se hace difícil de aguantar”, coincidían. Naturales de Luarca pero residentes en Gijón, las altas temperaturas que han acompañado a Asturias no fueron obstáculo para coger la bicicleta y partir rumbo a Avilés. Para combatir el calor tiraron de un clásico: café con hielo. “Se agradece que sea ya verano, pero estos días se está pasando demasiado. A ver si afloja un poco el calor”, deseaban ambos ciclistas.

“Estos días son de abanico, vermú y mucho hielo”, aseguraba Mercedes Álvarez, que aprovechó el mediodía para salir a refrescarse en la terraza de un bar junto a sus amigas. “El fin de semana está siendo insoportable, pero confío que para la próxima semana bajen un poco las temperaturas. No estamos acostumbradas a este bochorno”, señaló la avilesina.

En Salinas, uno de los oasis veraniegos de la comarca de Avilés, ya comparan estos días con lo que se vive en otras zonas del país. “Vengo de Extremadura y para mí esto es el paraíso”, asegura Elías Avello, que disfrutaba del paseo marítimo junto a su hermana, Julia. Ambos apostaron por una jornada de playa para llevar mejor los cerca de 30 grados que se vivieron en los arenales castrillonenses.

Las temperaturas

Los termómetros llegaron este domingo a 34,5 grados en Mieres, la máxima de la jornada y la mínima fueron 12,7 en Degaña, donde además llovió.

El sábado en Tineo, a eso de las cuatro y media de la tarde, el termómetro marcó 36,8 grados.

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El lunes se esperan nubes y una bajada de temperaturas significativa. Oviedo, por ejemplo, pasa de los 32 de máxima a los 27. Cinco grados menos que también se descuentan en los termómetros de Gijón, que pasan de los 30 a los 25 grados.