Barbón, sobre el adiós de Vueling de la ruta con Londres: "Llevamos tiempo negociando para que haya una sustitución de esa conexión"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió este domingo a la pérdida de la conexión directa entre Asturias y Londres. A partir de octubre, Vueling dejará de operar esa ruta, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA y, si ninguna otra aerolínea toma el relevo, el enlace desaparecerá durante la temporada de invierno.

El jefe del Ejecutivo dio a entender durante un acto organizado por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo en Colloto (III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI), que el Gobierno regional trabaja para evitar esa situación, aunque no ofreció detalles concretos sobre las negociaciones en marcha. Volotea está atenta a la situación.

"Tenemos más conexiones directas que en toda nuestra historia. Tenemos un fenómeno de viceconsejero (Jorge García, responsable de Movilidad), al que debemos la política de conectividad aérea más importante de la historia de Asturias. No ha habido nada igual. Lleva tiempo negociando para que haya una sustitución de esa conexión", señaló Barbón.

Las palabras del Presidente apuntan a que el Principado confía en encontrar una alternativa para mantener la conexión con la capital británica, una de las rutas internacionales más relevantes para el aeropuerto asturiano y cuya continuidad preocupa tanto al sector turístico como al empresarial.

Durante su intervención, Barbón también repasó la situación política en Asturias y defendió la gestión de su Gobierno. Citó como ejemplos la gratuidad de los estudios universitarios, la denominada "vía fiscal asturiana", las políticas de transporte público, la educación o la evolución del empleo en la comunidad.

El presidente insistió en que el PSOE debe ser una fuerza "útil" para la sociedad. "Aunque vienen mal dadas, aunque la situación está difícil, aunque hay mucha crispación y mucha tensión, rendirse no es una opción", afirmó.

También cargó contra la derecha y la extrema derecha. "Ya no hay derecha, ya hay derechísima y extremísima derecha, porque ya ni tan siquiera podemos hablar de una derecha como antes. Nosotros no podemos ofertar odio. Tenemos que ofertar otra cosa: tenemos que ofertar esperanza. Y es verdad que la esperanza no tiene una respuesta tan rápida como el odio", sostuvo.

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Barbón defendió además la futura implantación de la tasa turística, pese a la oposición de la derecha y de parte de la patronal. Según argumentó, Asturias debe apostar por un modelo turístico sostenible. "No queremos un turismo que arrolle con todo ni un turismo especulador, y por eso somos valientes", afirmó.