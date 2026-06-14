"Delta", "Navalla" y "Armenia", las tres vacas lecheras de Asturias de premio gracias a su elevada producción

La Feria de San Antonio de Gijón se quedó este año sin una de sus citas ganaderas más esperadas, el Concurso Regional de la Raza Frisona, pero no sin actividad. Las restricciones sanitarias vigentes en Asturias por la dermatosis nodular contagiosa mantienen desde el pasado noviembre prohibidas las concentraciones de ganado bovino. Pero esto no impidió que Asturiana de Control Lechero Sociedad Cooperativa Astur, ASCOL, celebrase su reunión anual en el recinto ferial Luis Adaro, con la participación de más de 300 socios, ganaderos, veterinarios y representantes del sector lácteo asturiano.

La jornada, celebrada este pasado sábado, contó con formación técnica, reconocimiento a las mejores explotaciones, apuesta por la mejora genética y comida de confraternización. “Este año no hemos tenido concurso, pero sí todo lo demás. Hemos tenido conocimiento, reconocimiento, genética de vanguardia y ocasión de celebrar la comida de confraternización. Eso también es ASCOL, y eso también es la Feria de San Antonio”, destacó el presidente de la cooperativa, José Emilio García.

La suspensión del concurso vino motivada por las medidas cautelares adoptadas en el Principado ante la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino y que se transmite principalmente a través de insectos vectores. La dolencia fue detectada por primera vez en España en octubre de 2025, en Cataluña, y Asturias mantiene suspendidas todas las concentraciones hasta el 31 de julio de 2026, con el objetivo de proteger una cabaña ganadera considerada estratégica para la región.

Charla

La sanidad animal fue uno de los ejes de la jornada. El veterinario clínico, profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, VISAVET, Alberto Díez Guerrier, ofreció una charla-coloquio bajo el título “Dermatosis Nodular Contagiosa y otras amenazas para nuestras ganaderías”. Su intervención sirvió para actualizar la situación epidemiológica y subrayar la importancia de reforzar la bioseguridad en las explotaciones. ASCOL recordó que la enfermedad no afecta a las personas ni al consumo de carne o leche, aunque sí puede tener un importante impacto económico y logístico en las ganaderías.

Premios

Uno de los momentos centrales fue la entrega del Cuadro de Honor ASCOL 2025, que premia a las explotaciones más destacadas por producción, genética, morfología y sanidad. Focara S.C., de La Coruja, en Abres, Vegadeo, recibió el reconocimiento a la explotación con mayor media de kilos de leche en 305 días, con 15.523,6 kilos y 189 lactaciones. Casa Leonardo S.C., de Santa Cruz, en Los Campos, Corvera, obtuvo el galardón a la explotación con mayor GICO, con +1.142 puntos y 56 vacas.

También fueron distinguidas Ganadería Valledor S.C., de Parada, en Rellanos, Tineo, por la mayor media de producción vitalicia, con 63.592,8 kilos de leche; Casa Benigno S.C., de Colinas, Valdés, por el menor recuento de células somáticas; y la Ganadería Diplomada Badiola, de Condres, en Bocines, Gozón, por la mayor media de calificación morfológica, con 87,91 puntos.

En el apartado individual destacaron Casa Curusia S.C., de Valle de Tablado, Tineo, con la vaca primeriza "Delta", que alcanzó 18.325 kilos de leche en primera lactación; S.A.T. Lluisa, de Condres, Gozón, con "Armenia", mejor vaca por producción en 305 días, con 24.439 kilos; y Focara S.C., con "Navalla", mejor vaca hija de semental ASCOL, con 21.454 kilos.

“El Cuadro de Honor demuestra que los ganaderos asturianos no solo resisten en un entorno cada vez más exigente, sino que están marcando el camino del resto del sector”, señaló José Emilio García, que vinculó estos resultados al trabajo técnico, la profesionalización y la apuesta por la genética.

La jornada se completó con la VII Subasta ASCOL, centrada en embriones de alto valor genético, y concluyó con la tradicional comida de confraternización, que volvió a reunir en Gijón a una amplia representación de la ganadería frisona asturiana