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Fallece un hombre de 57 años en Las Regueras al caer al río tras volcar en una máquina empacadora

Agentes del puesto de la Guardia Civil de Llanera, Bomberos de La Morgal y el grupo de rescate del 112 Asturias se desplazaron al lugar donde había quedado atrapado el hombre, en las mismas circunstancias que el fallecido semanas atrás en Colunga

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

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C. Jiménez

Oviedo

Nuevo accidente mortal en el campo asturiano. Si días atrás los vecinos de Colunga lloraban en fallecimiento de un vecino aplastado por una segadora al caer al río, este domingo ha sido un vecino de La Regueras, de 57 años, el que falleció en idénticas circunstancias.

Al parecer el hombre se encontraba trabajando con una empacadora, que volcó y acabó en un riachuelo próximo al lugar. Su único ocupante quedó atrapado bajo la máquina y falleció.

A las 21.25 horas se recibió una llamada en Central Operativa de Servicios, COS, de la Guardia Civil de Asturias, en la que se informaba del vuelco de una empacadora en la localidad de La Estaca- Las Regueras que acabó en un pequeño cauce cercano.

A la llegada de la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Llanera, del grupo de rescate de 112 Asturias y bomberos de La Morgal, se confirmó que el conductor había fallecido.

Para sacar del lugar donde había quedado atrapado al hombre se solicitó la colaboración del GREIM de la Guardia Civil.

Más accidentes en primavera

Esta misma semana se conocía que la primavera y sobre todo el mes de mayo concentran la mayoría de los accidente agrícolas en España, de los que el 87% son con maquinaria. Asturias, donde está muy reciente la tragedia del pasado 31 de mayo en Colunga, cuando un hombre de 47 años perdió la vida al volcar con su segadora al río, sumó 58 fallecidos en siniestros de este tipo entre 2010 y 2023. Son el 4,1% del total nacional contabilizado en ese periodo.

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El informe «Siniestralidad agrícola e incendios en cosechadoras y empacadoras» elaborado por Fundación Mapfre, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza concluye que la actividad agraria sigue expuesta a riesgos importantes y requiere una cultura preventiva más sólida para proteger a quienes trabajan en un sector esencial.

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