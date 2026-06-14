Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Los golpes de calor y las caídas obligan a realizar siete rescates en la Travesera de Picos de Europa

Entre los incidentes atendidos figuran la lesión de rodilla sufrida por un participante tras una caída en el collado Valdominguero y seis casos relacionados con las altas temperaturas

VÍDEO: 7 rescates en la prueba “Travesera Integral de Picos de Europa”

VÍDEO: 7 rescates en la prueba “Travesera Integral de Picos de Europa”

GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

OVIEDO

La Guardia Civil realizó este sábado siete rescates durante la celebración de la Travesera Integral Picos de Europa, con la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el apoyo de la Unidad Aérea de Asturias.

Según ha informado este cuerpo, cuatro de las evacuaciones requirieron el uso de la grúa del helicóptero. Entre los incidentes atendidos figuran la lesión de rodilla sufrida por un participante tras una caída en el collado Valdominguero y seis casos relacionados con golpes de calor o caídas durante la prueba.

Dos de los rescates tuvieron lugar en Jou Grande y otros cuatro en la canal de Jidiellu, donde varios deportistas sufrieron golpes de calor. El último operativo se desarrolló a última hora de la tarde en la calzada de Caoru, tras la caída de un corredor que se golpeó en la cabeza.

Noticias relacionadas

Todos los afectados fueron evacuados al puesto médico de Arenas de Cabrales para ser atendidos por los servicios sanitarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  3. Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
  4. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
  5. Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
  6. Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
  7. Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9
  8. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

Los golpes de calor y las caídas obligan a realizar siete rescates en la Travesera de Picos de Europa

Los golpes de calor y las caídas obligan a realizar siete rescates en la Travesera de Picos de Europa

La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: "precaución" ante la llegada de tormentas con granizo

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio: "En una transacción entre particulares no se ejercerá el tanteo y retracto"

Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio: "En una transacción entre particulares no se ejercerá el tanteo y retracto"

El refugio de Melendi: un pueblo medieval con playas de aguas cristalinas y arena blanca

El refugio de Melendi: un pueblo medieval con playas de aguas cristalinas y arena blanca

Los proyectos clave de Asturias en riesgo de perder financiación europea: de los servicios sociales al turismo

Los proyectos clave de Asturias en riesgo de perder financiación europea: de los servicios sociales al turismo

De gran fábrica de DuPont a gran oficina: la transformación de una enclave industrial simbólico en Asturias

De gran fábrica de DuPont a gran oficina: la transformación de una enclave industrial simbólico en Asturias

ArcelorMittal cumple 20 años tirando del carro de la industria asturiana: el análisis del Gobierno regional, los expertos, los empresarios y los sindicatos

Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 14 de junio de 2026

Tracking Pixel Contents