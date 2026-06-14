Los golpes de calor y las caídas obligan a realizar siete rescates en la Travesera de Picos de Europa
Entre los incidentes atendidos figuran la lesión de rodilla sufrida por un participante tras una caída en el collado Valdominguero y seis casos relacionados con las altas temperaturas
EP
La Guardia Civil realizó este sábado siete rescates durante la celebración de la Travesera Integral Picos de Europa, con la intervención del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el apoyo de la Unidad Aérea de Asturias.
Según ha informado este cuerpo, cuatro de las evacuaciones requirieron el uso de la grúa del helicóptero. Entre los incidentes atendidos figuran la lesión de rodilla sufrida por un participante tras una caída en el collado Valdominguero y seis casos relacionados con golpes de calor o caídas durante la prueba.
Dos de los rescates tuvieron lugar en Jou Grande y otros cuatro en la canal de Jidiellu, donde varios deportistas sufrieron golpes de calor. El último operativo se desarrolló a última hora de la tarde en la calzada de Caoru, tras la caída de un corredor que se golpeó en la cabeza.
Todos los afectados fueron evacuados al puesto médico de Arenas de Cabrales para ser atendidos por los servicios sanitarios.
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