De gran fábrica de DuPont a gran oficina: la transformación de una enclave industrial simbólico en Asturias

El desembarco de DuPont en Asturias, iniciado en 1990, está considerado como un hito de la perseguida reindustrialización de Asturias. La multinacional estadounidense llegó a abrir hasta cinco fábricas en el valle de Tamón, en el concejo de Carreño, y a superar los 1.300 trabajadores. Tamón era la "fabricona" de DuPont. Hoy, la compañía ya no tiene industria en Asturias –tras el traspaso este año del negocio de Nomex a Arclin– y con el anuncio de cierre de la planta de fungicidas que ha hecho Corteva esta semana, el valle de Tamón se puede quedar con solo tres centros fabriles.

De gran fábrica, Tamón ha pasado a gran oficina, porque DuPont sí mantiene su centro global de servicios con 300 empleados y otras compañías que salieron del tronco del gigante estadounidense o adquirieron alguno de sus negocios también han ido instalando allí centros de servicios. Es el caso de Arclin, Celanese, Qnity, Corteva y, próximamente, Vylor.

Los centros de servicios de multinacionales en Tamón (con áreas de finanzas; recursos humanos; tecnologías de la información; compras; logística; ingeniería; atención al cliente; tutela de producto; seguridad, salud y medio ambiente; infraestructuras...) dan trabajo a más de 800 personas, mientras que el empleo industrial no llega a los 400 trabajadores y todo parece indicar que se reducirá con la clausura de la planta de fungicidas.

La multinacional estadounidense Corteva, que nació en 2019 como escisión del negocio de tecnología agrícola de DuPont, comunicó el pasado viernes a sus trabajadores la intención de suspender la producción de Picoxystrobin, un principio activo de fungicidas que se destina a la exportación porque su uso ya no está autorizado en la Unión Europea. Como consecuencia de ese cese, Corteva también anunció el posible cierre de la planta de fabricación de productos para la protección de cultivos de Tamón (solo fabrica Picoxystrobin) y ha planteado un ERE de extinción para los 73 trabajadores de la fábrica.

De materializarse el cierre (ahora se abrirá un proceso de negociación con los trabajadores), será la segunda fábrica del valle de Tamón que desaparezca puesto que DuPont decidió en 2004 el cierre de la planta de Tetrahidrofurano (THF), un componente que se utilizaba principalmente para la fabricación de Lycra y al que DuPont ya no le interesaba al salir del negocio textil.

Además de la amenazada de muerte fábrica de Corteva, en el valle de Tamón siguen activas otras tres factorías industriales también herederas de los negocios de DuPont. Son las plantas de fibra aramida Nomex y la de su principal componente (ICL), ambas operadas desde este año por la multinacional norteamericana Arclin (que cuenta con una plantilla en Tamón de 306 trabajadores repartidos entre las dos fábricas y su centro de servicios), y la fábrica de toallitas no tejidas Sontara que ahora está en manos de la multinacional también estadounidense Magnera (que cuenta con un centenar de trabajadores en Tamón).

El anuncio de cierre de la fábrica de Corteva no afecta al centro de servicios que la compañía también tiene en Tamón y en el que trabajan más de 300 personas. No obstante, ese centro afronta ahora un cambio importante porque Corteva se ramificará en dos compañías independientes a partir del próximo mes de octubre. Por un lado quedará el negocio de protección de cultivos, que mantendrá el nombre de Corteva, y por otro lado el negocio de semillas, incluida la marca Pioneer. Esta segunda rama empresarial pasará a denominarse Vylor. El centro de servicios de Tamón se dividirá en dos para dar servicio tanto a Corteva como a Vylor.

Con Vylor serán seis las multinacionales estadounidenses con centros de servicios en Tamón. Se sumará a Corteva, a DuPont, a Arclin, a Celanese (compañía que en 2022 adquirió parte de la división de Mobility & Materials de DuPont y que ahora tiene un centenar de trabajadores en Tamón) y a Qnity (empresa surgida en noviembre del pasado año tras la separación del negocio de electrónica de DuPont y que ha creado en Tamón un centro de servicios que arrancó con 78 trabajadores).

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Con las separaciones en el tronco de DuPont se pierden sinergias y eso se traduce, en muchos casos, en un incremento del volumen de empleo de los centros de servicios. En Tamón también estuvieron los centros de las multinacionales Chemours (antiguo negocio de química de DuPont), de Axalta (antiguo negocio de revestimientos de DuPont) y de IFF (que adquirió una división de nutrición y salud de DuPont), pero pronto se les quedaron pequeñas las instalaciones. Las tres siguen en Asturias (en Gijón, Llanera y Oviedo, respectivamente) igual que DXC, la antigua tecnológica CSC que llegó a Asturias para prestar servicios informáticos a DuPont y que ahora tiene una planta en Avilés. Estas cuatro compañías suman más de 1.800 empleos en Asturias.