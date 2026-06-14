Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

De incógnito y con saludo a un premio "Princesa de Asturias": así fue la segunda visita de la reina Letizia a la Feria del Libro de Madrid

Letizia paseó entre las casetas, compró ejemplares y charló con expositores y escritores en su escapada el pasado viernes

La reina Letizia saluda al escritor Eduardo Mendoza, el pasado viernes de la Feria del Libro de Madrid.

La reina Letizia saluda al escritor Eduardo Mendoza, el pasado viernes de la Feria del Libro de Madrid. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Iba a ser de incógnito, pero no lo fue en absoluto. Porque la presencia de la reina Letizia en cualquier lugar y fuera de la agenda de la Casa Real siempre es motivo de interés.

La Reina, paseando por la Feria del Libro.

La Reina, paseando por la Feria del Libro. / efe

A la monarca se la vio el pasado viernes dando rienda a suelta a una de sus pasiones, la lectura, por la Feria del Libro de Madrid. Allí hizo buen acopio de unos cuantos ejemplares, como se pudo ver en las fotos que se difundieron de su visita. Iba de lo más relajada y cómoda. Letizia ya había estado en el certamen literario en El Retiro, que se clausuró este domingo, pero días antes, para su inauguración.

Noticias relacionadas y más

Durante su visita personal, la Reina se paró en numerosas casetas, habló con los expositores y tuvo también ocasión de saludar a Eduardo Mendoza, que firmaba libros. Se da la casualidad que ambos ya se conocen, pues el escritor recibió el pasado octubre de manos de Leonor de Borbón en Oviedo el premio «Princesa de Asturias» de las Letras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
  3. Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
  4. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
  5. Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
  6. Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
  7. Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9
  8. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

De incógnito y con saludo a un premio "Princesa de Asturias": así fue la segunda visita de la reina Letizia a la Feria del Libro de Madrid

De incógnito y con saludo a un premio "Princesa de Asturias": así fue la segunda visita de la reina Letizia a la Feria del Libro de Madrid

Rescatado tras quedar atrapado por la marea en el pedrero de la playa de La Ñora, en Villaviciosa

Rescatado tras quedar atrapado por la marea en el pedrero de la playa de La Ñora, en Villaviciosa

"Delta", "Navalla" y "Armenia", las tres vacas lecheras de Asturias de premio gracias a su elevada producción

"Delta", "Navalla" y "Armenia", las tres vacas lecheras de Asturias de premio gracias a su elevada producción

Muy adelantados una decena de los 170 proyectos de parques de baterías que se plantean en Asturias: sólo funciona un contenedor en Campo de Caso, cuya alarma saltó al sobrecalentarse

Muy adelantados una decena de los 170 proyectos de parques de baterías que se plantean en Asturias: sólo funciona un contenedor en Campo de Caso, cuya alarma saltó al sobrecalentarse

Asturias despide el último domingo de primavera con abanico, vermú y mucho hielo: "Es difícil de aguantar este bochorno"

Asturias despide el último domingo de primavera con abanico, vermú y mucho hielo: "Es difícil de aguantar este bochorno"

Los Puertos de Gijón y Avilés bendicen la tasa turística en Asturias que pagarán sus cruceristas (y dejaría miles de euros a los ayuntamientos)

Los Puertos de Gijón y Avilés bendicen la tasa turística en Asturias que pagarán sus cruceristas (y dejaría miles de euros a los ayuntamientos)

Barbón, sobre el adiós de Vueling de la ruta con Londres: "Llevamos tiempo negociando para que haya una sustitución de esa conexión"

Barbón, sobre el adiós de Vueling de la ruta con Londres: "Llevamos tiempo negociando para que haya una sustitución de esa conexión"

El transporte público en Asturias suma un 6% más de viajes en 2026 impulsado por la tarjeta Conecta

El transporte público en Asturias suma un 6% más de viajes en 2026 impulsado por la tarjeta Conecta
Tracking Pixel Contents