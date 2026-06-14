De incógnito y con saludo a un premio "Princesa de Asturias": así fue la segunda visita de la reina Letizia a la Feria del Libro de Madrid

Iba a ser de incógnito, pero no lo fue en absoluto. Porque la presencia de la reina Letizia en cualquier lugar y fuera de la agenda de la Casa Real siempre es motivo de interés.

La Reina, paseando por la Feria del Libro. / efe

A la monarca se la vio el pasado viernes dando rienda a suelta a una de sus pasiones, la lectura, por la Feria del Libro de Madrid. Allí hizo buen acopio de unos cuantos ejemplares, como se pudo ver en las fotos que se difundieron de su visita. Iba de lo más relajada y cómoda. Letizia ya había estado en el certamen literario en El Retiro, que se clausuró este domingo, pero días antes, para su inauguración.

Durante su visita personal, la Reina se paró en numerosas casetas, habló con los expositores y tuvo también ocasión de saludar a Eduardo Mendoza, que firmaba libros. Se da la casualidad que ambos ya se conocen, pues el escritor recibió el pasado octubre de manos de Leonor de Borbón en Oviedo el premio «Princesa de Asturias» de las Letras.