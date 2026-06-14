Los proyectos clave de Asturias en riesgo de perder financiación europea: de los servicios sociales al turismo

Asturias llega al tramo final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con varias actuaciones estratégicas pendientes de completar y justificar en los próximos meses. El problema ya no se limita al volumen global de fondos europeos ejecutados, sino a proyectos concretos que afectan a turismo, digitalización, gestión de residuos, equipamientos sociales, formación profesional e infraestructuras públicas.

La revisión cruzada del portal de Transparencia del Principado y de Elisa, la herramienta estatal de seguimiento del Plan de Recuperación, muestra que Asturias afronta el cierre del calendario europeo con obras sin iniciar, licitaciones pendientes, contratos anulados, proyectos trasladados a otros marcos de financiación y partidas parcialmente comprometidas.

El Principado calcula que tendría que devolver entre 23 y 30 millones de euros por no poder ejecutarlos, aunque la cifra podría ser ligeramente superior si no consiguen reubicar el dinero de actuaciones previstas en otras con plazos más ajustados. A eso habría que sumarle, además, los remanentes generados cuando una actuación se adjudica por debajo del importe inicialmente previsto. Asturias tiene asignados 791,1 millones asignados, de los que ha cobrado 762,8 millones.

La gestión de los fondos europeos por parte del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) fue lo que hizo saltar todas las alarmas. La empresa ha tenido que renunciar o desistir a 13 millones de euros por no poder ejecutarlos a tiempo, aunque el Principado está intentando salvar parte a contrarreloj.

Pero estos no son los únicos fondos en peligro de tener que ser devueltos, algo que además habría que hacer con sus correspondientes intereses. Los servicios sociales suman algo más de 12 millones en actuaciones comprometidas o con retrasos. Entre ellas figuran la reforma y rehabilitación del centro residencial de Cabueñes, por 4,71 millones; la reforma del centro Arboleya, por 1,87 millones; y el proyecto LIAR de teleasistencia para personas vulnerables, dotado con 4,2 millones —de los que se han licitado 2,7 millones—. En este último caso ya se ha renunciado a 1,5 millones por no cumplir el objetivo establecido para Asturias.

El turismo es también un área con actuaciones en peligro, como el programa Retech, dotado con 6,9 millones y con solo 900.000 euros ejecutados; infraestructuras y bienes de uso general, por 14,39 millones, y la Plataforma Destino Inteligente Asturias, con 2,4 millones.

En este último caso, parte de la actuación aparece asociada a fondos propios tras no resolverse plenamente con cargo al Mecanismo de Recuperación.

En este ámbito se enmarcan también los planes de sostenibilidad turística en destino, con 67,5 millones asignados y que deben ejecutar los ayuntamientos, algunos de los cuales están teniendo varios problemas para hacerlo.

La digitalización y la conectividad presentan también actuaciones sensibles. En Ciencia, Industria y Empleo figuran al menos 11 millones con incidencias: 1,9 millones para infraestructuras de telecomunicaciones en edificios del Principado, 1,7 millones para conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, y 7,4 millones para conectividad digital, impulso 5G y ciberseguridad. En este último caso constan 700.000 euros convocados o licitados, pero el grueso de la actuación seguiría pendiente.

En el caso de viviendas para alquiler accesible, las actuaciones previstas presentan grados distintos de actuación. En algunos casos los inicios de obra son muy recientes o preliminares, tienen licencias aún pendientes o hay replanteos no realizados en fechas próximas al cierre del plazo.

Sin embargo, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha insistido en múltiples ocasiones en que su departamento no devolverá “ni un solo céntimo” de los fondos europeos. A principios de mayo, informó de que ya habían licitado, adjudicado o concedido el cien por cien de los fondos. “Asturias no ha perdido ni un solo céntimo y ha podido incluso captar más recursos”, subrayó.

La relación de actuaciones pendientes se completa con equipamientos culturales y educativos. Los centros de tecnificación de El Cristo y Trasona, con 1,36 millones y 735.139 euros, respectivamente, aparecen como no ejecutados con fondos MRR y desplazados a nuevos proyectos con otra financiación. En Educación, el plan de impulso a la Formación Profesional cuenta con 22 millones asignados, pero solo 8,8 millones han sido licitados.

El riesgo inmediato no es solo presupuestario. Los fondos comprometidos afectan a modernización turística, conectividad, atención a mayores, gestión ambiental, formación profesional y equipamientos públicos. Son actuaciones incorporadas al Plan de Recuperación como proyectos transformadores y que llegan al final del calendario europeo con un margen cada vez menor para ejecutar, justificar y evitar la pérdida total o parcial de financiación.