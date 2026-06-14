Radiocirugía no invasiva de alta precisión contra tumores malignos en el cerebro: la última herramienta que ha incorporado el HUCA

Lograr tratamientos eficaces, focalizados y con el menor impacto sobre el resto del cerebro a la hora de combatir los tumores malignos, como metástasis cerebrales. Es lo que permitirá el nuevo sistema de planificación quirúrgica y radiocirugía de alta precisión en lesiones intracraneales -basado en BrainlabElements- que acaba de incorporar el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, tal y como ha informado la Consejería de Salud. "Esta avanzada plataforma de software permite crear tratamientos personalizados mediante imágenes, visualización 3D y automatización de procesos clínicos, lo que mejora la detección y abordaje de estas lesiones", añaden.

El Servicio de Oncología Radioterápica ha incorporado la citada herramienta que, explican, "supone un importante avance tecnológico y asistencial, ya que permite planificar con mayor automatización y consistencia los tratamientos de radiocirugía estereotáctica, un procedimiento no invasivo que administra altas dosis de radiación con precisión milimétrica sobre las lesiones, al tiempo que minimiza la exposición del tejido sano circundante".

Técnica

La nueva plataforma incorpora herramientas de automatización e inteligencia artificial que facilitan la detección y delimitación del daño, además de disponer de funciones como la fusión de imágenes, la corrección de distorsiones, la segmentación de órganos de riesgo y la planificación de la dosis exacta de radiación que debe administrarse. Todo ello contribuye a reforzar la calidad y la seguridad del tratamiento, acorta el tiempo de planificación y reduce la toxicidad.

Gracias a esta tecnología también se podrá ampliar de forma progresiva la cartera de servicios para incluir determinadas patologías cerebrales benignas, siempre de forma individualizada y bajo la coordinación de los diversos servicios implicados, avanza la Consejería. Este avance ofrece, además, nuevas alternativas terapéuticas no invasivas para pacientes seleccionados, en los que se puede reducir en algunos casos la necesidad de cirugía abierta o complementar con otras estrategias de tratamiento.

Con este avance, el HUCA refuerza su capacidad para ofrecer tratamientos personalizados, precisos y adaptados a la complejidad de este tipo de casos, aseguran en el Principado. La radiocirugía no invasiva cerebral requiere una elevada coordinación entre oncólogos radioterápicos, radiofísicos hospitalarios, neurocirujanos, neurorradiólogos, técnicos superiores en radioterapia, personal de enfermería y otros profesionales implicados en este proceso.

Asimismo, el Servicio de Oncología Radioterápica da un salto cualitativo en la planificación de tratamientos cerebrales de alta precisión y reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la medicina personalizada y la mejora continua de la calidad asistencial en el tratamiento de los tumores y lesiones del sistema nervioso central.