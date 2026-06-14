Rescatado tras quedar atrapado por la marea en el pedrero de la playa de La Ñora, en Villaviciosa
Los bomberos ejecutaron una operación de grúa para extraer al hombre sano y salvo
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El Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero medicalizado, evacuó ileso a un hombre que se quedó atrapado por la marea en el pedrero de la playa La Ñora, en Villaviciosa.
El 112 recibió el aviso a las 16.27 horas. En la llamada se indicaba que el atrapado estaba sentado en las rocas. No podía salir por la subida de la marea.
Los rescatadores ejecutaron una operación de grúa con la que se extrajo de la zona al afectado, ileso, y se le dejó en la zona en un lugar seguro. El Grupo de Rescate regresó a base a las 17.16 horas. Se dio aviso al SAMU y a la Guardia Civil, por protocolo.
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