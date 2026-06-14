Rescatado tras quedar atrapado por la marea en el pedrero de la playa de La Ñora, en Villaviciosa

El Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero medicalizado, evacuó ileso a un hombre que se quedó atrapado por la marea en el pedrero de la playa La Ñora, en Villaviciosa.

El 112 recibió el aviso a las 16.27 horas. En la llamada se indicaba que el atrapado estaba sentado en las rocas. No podía salir por la subida de la marea.

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Los rescatadores ejecutaron una operación de grúa con la que se extrajo de la zona al afectado, ileso, y se le dejó en la zona en un lugar seguro. El Grupo de Rescate regresó a base a las 17.16 horas. Se dio aviso al SAMU y a la Guardia Civil, por protocolo.