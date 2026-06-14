El transporte público en Asturias suma un 6% más de viajes en 2026 impulsado por la tarjeta Conecta
La tarjeta única Conecta se consolida como "la pieza central del sistema", validando ocho de cada diez viajes en transporte público por carretera
El uso del transporte público sigue creciendo en Asturias. Los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reflejan que entre enero y mayo se realizaron 25.493.957 viajes, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en mayo se contabilizaron 5.228.676 desplazamientos, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo mes de 2025 y "confirma la tendencia al alza del transporte público en la comunidad", asegura el Gbobierno regional.
En este avance, Conecta, el billete único asturiano que permite viajar por todo el territorio por un máximo de 30 euros al mes, se consolida como "la pieza central del sistema" Ocho de cada diez viajes en transporte público por carretera se validan ya con la tarjeta del CTA. Hasta mayo, casi 20,7 millones de trayectos se abonaron a través de este soporte.
La plataforma del CTA continúa, además, ampliando su base de usuarios y alcanza ya los 457.507 titulares. A este crecimiento se suma la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades para facilitar el acceso al servicio. Entre ellas, destaca la posibilidad de reservar taxi a través de la aplicación, una prestación que esta misma semana ha comenzado a funcionar en Avilés.
"El Gobierno de Asturias mantiene su apuesta por un sistema de transporte público por carretera más competitivo, cómodo y fiable. En ese marco, el CTA sigue incorporando nuevos servicios y refuerzos en aquellas rutas con mayor demanda o en las que resulta necesario mejorar la cobertura horaria en determinadas franjas del día. También se trabaja para reforzar la conexión con nodos estratégicos, como los complejos sanitarios", destaca el Principado.
"El Ejecutivo autonómico considera la movilidad y el transporte público herramientas esenciales para vertebrar social y territorialmente Asturias, al contribuir a una red de comunicaciones más accesible, útil y adaptada a las necesidades de la población", finaliza el Gobierno regional.
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