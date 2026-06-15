Los 41 nuevos profesionales con los que Asturias quiere agilizar la valoración de la dependencia (y reducir la larga demora)

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de un millón de euros para reforzar de forma temporal el Servicio de Atención a la Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La medida, incluida en el Plan Agiliza, permitirá incorporar a 41 profesionales: 29 para valoración, once para gestión de expedientes y una persona de apoyo administrativo.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es acelerar la tramitación, mejorar la asistencia y reducir unos tiempos de espera que se han convertido en uno de los principales problemas del sistema de dependencia en Asturias. El Principado se ha marcado como meta situar los plazos de atención en torno a los 180 días a finales de año, el límite legal previsto para resolver estos expedientes.

La medida llega después de meses de preocupación por las demoras en la tramitación de las ayudas. Asturias ha llegado a registrar plazos medios muy superiores al medio año legal, con expedientes que acumulaban más de un año de espera desde la solicitud hasta la resolución. La propia presentación del Plan Agiliza partió de ese diagnóstico: el Gobierno autonómico reconocía la necesidad de corregir un atasco que había situado la tramitación media en 451 días.

El problema se explica por varios factores. Por un lado, el incremento de solicitudes registrado en los últimos años, con un aumento del 28,7% desde 2020, ha elevado la presión sobre el Servicio de Atención a la Dependencia. Por otro, la implantación de la herramienta informática Sigdeas, integrada en la historia social única, provocó una ralentización coyuntural en la gestión de los expedientes.

El refuerzo aprobado ahora pretende aumentar la capacidad de respuesta en las fases más sensibles del procedimiento: la valoración de las personas solicitantes y la gestión administrativa de los expedientes. La falta de agilidad en esos trámites ha sido señalada como uno de los cuellos de botella del sistema, con efectos directos sobre personas mayores, dependientes y familias que aguardan el reconocimiento de una prestación o servicio.

El Plan Agiliza fue presentado en febrero como un paquete de medidas de choque para acortar la tramitación de la dependencia. En total, prevé movilizar 2,2 millones de euros e incluye refuerzos de personal, mejoras en los procesos informáticos, nuevas normas, mayor colaboración institucional y mejores medios para la plantilla.

Con este nuevo impulso, el Principado busca recuperar ritmo en la resolución de expedientes y acercar el sistema al plazo legal de seis meses. La efectividad del plan dependerá ahora de que el refuerzo de personal y las mejoras organizativas permitan reducir de forma sostenida una lista de espera que en los últimos años ha situado a Asturias entre las comunidades con mayores demoras en dependencia.