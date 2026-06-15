Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 15 de junio de 2026

Oviedo

Doble sesión: coloquio sobre lírica y un repaso a los asturianos de la Transición

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge esta tarde una doble sesión. A las 18.00 horas tendrá lugar un coloquio sobre «Maharajá», el título que cierra la temporada de Teatro Lírico Español de Oviedo. Intervendrán José Ignacio Suárez, catedrático de Musicología, que dialogará con el compositor Guillermo Martínez, autor de la obra. La dirección de escena corresponde a Maxi Rodríguez. Lo presentará Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia. A las 19.30 horas, está prevista la conferencia «Asturianos en los albores de la Transición Española Democrática: el papel clave de Torcuato Fernández-Miranda», un acto para analizar el papel de los asturianos en los albores de la Transición organizado por el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, que preside Isidro Fernández-Rozada. Interviene Javier Junceda, académico de número de la Real Academia de Doctores. Entrada libre.

Piscinas municipales

Las nueve piscinas municipales de La Monxina, La Corredoria, San Lázaro, Tudela Veguín, Olloniego, San Claudio, Las Caldas, Colloto y Trubia abren hoy sus puertas al público. A partir de la jornada inaugural, el precio de la entrada general para adultos será de 2 euros. La tarifa reducida será de 1,50 euros y estará destinada a mayores de 60 años, menores de 18 años, demandantes de empleo no ocupados, personas con discapacidad, perceptores de la pensión mínima de viudedad y miembros de familias numerosas.

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Fiestas de Santullano

Las fiestas de Santa Filomena de Santullano celebran hoy su día grande. A las 17.00 horas, tendrá lugar la romería con reparto de bollo y vino. A las 19.00 horas, habrá un concierto del grupo «Silvidos y Gemidos y señor Pululo». Por último, habrá una actuación de DJ Valerio a las 21.00 horas.

Centro social Buenavista

El centro social Buenavista alberga hasa el 18 de junio la exposición «Acción sin fronteras», una muestra dedicada a un proyecto de cooperación desarrollado en Guatemala para promover la agroecología y mejorar la seguridad alimentaria de mujeres indígenas. La exposición puede visitarse en el horario habitual de apertura del centro social.

Exposición de Joaquín Valdeón

La sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Concierto fin de curso

La Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto organiza a las 18.30 horas del concierto fin de curso de los alumnos de los dos primeros cursos del centro. El recital tendrá lugar en la sala polivalente del Auditorio Príncipe Felipe con acceso libre hasta completar aforo.

Gijón

Feria del Libro de Gijón

A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, se desarrollará la proyección y presentación del proyecto «La soledad delante de todos. La soledad no deseada cuando eres joven». Habrá un coloquio con la psicóloga Carlamarina Rodríguez, el director teatral Emilio Méndez, la actriz Claudia Peira y Gabriela Díaz-Guerra y Sofía Cortés, participantes en el proyecto, realizado en colaboración con el instituto Universidad Laboral. Coordina Eva Quevedo, profesora de Artes Escénicas, y modera Ana Isabel Álvarez. Y a las 20.00 horas, se celebrará el coloquio «Habitar el arte: la Universidad Laboral como experiencia estética». Participan Rafael Morán, autor del libro «La Universidad Laboral de Gijón. Su monumental contenido en obras de arte». También Rafael Suárez-Muñiz, doctor en Geografía; Peio H. Riaño, periodista; y Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas.

Charla en La Arena

A las 18.30 horas, en el centro municipal integrado de La Arena, tendrá lugar la charla «Cuidar también empieza por ti». Un espacio para «compartir, comprender y cuidarte», organizada por la Asociación Ictus de Asturias. Requiere inscripción previa.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Escuela de Comercio

Hasta el 15 de junio se podrá visitar la tercera exposición social del Grupo Filatélico «El Texu».

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, situado en la plaza de Hermanos Orbón. Permite adquirir productos frescos de la región, textil, calzado, artesanía, marroquinería y artículos culturales y de ornato. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Donación de sangre

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés acoge el Maratón Extraordinario de Donación de Sangre, que se desarrollará hasta el jueves. La atención al público será de 9.00 a 21.00 horas.

Charla sobre alimentación

El Centro de Servicios Universitarios acoge a las 11.00 horas la charla «Alimentación saludable para personas mayores. Reunión con la experta», organizada por Cruz Roja, con la participación de Carmen J. Fernández Rodríguez, especialista en Bioquímica Clínica y experta universitaria en Nutrición Comunitaria.

Teatro en Los Canapés

El Centro Sociocultural Los Canapés acoge a las 19.00 horas una nueva función de la XX Muestra de Teatro Amateur de Avilés. Teatro Carbayín representará «La maxa de la primer vez», de José Ramón Oliva. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Las Cuencas

Fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres. Hoy a las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se celebra la gala de la Academia Musical «Gaitastur». La entrada es libre.

Día del niño en las fiestas del Corpus de Ciaño, en Langreo

Hoy terminan las fiestas del Corpus en Ciaño (Langreo). Lo harán con el día del niño. A partir de las 17.00 horas, las atracciones del ferial (los «caballitos») tendrán precios especiales.

Fiestas de Villoria, en Laviana

Hoy terminan las fiestas de San Antonio en Villoria (Laviana). A las 17.00 horas habrá partido de solteros contra casados, y desde las 18.00 horas pantalla para ver el debut de España en el_Mundial de fútbol contra Cabo Verde. A las 19.30 horas empieza la jira, en el «campu» la iglesia, y desde las 21.00 horas, cena con corderada por encargo. A las 23.00 horas, el último baile, con la música del grupo «Ideas» y DJ Antu.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Centro

Exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano» en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición «Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que «surja la inspiración» al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge en horario matinal su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.