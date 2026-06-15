Asturias concede la primera ayuda de la ley ELA mientras tramita otras 28 solicitudes

Un mes después de que el Principado activase el protocolo necesario para dar cobertura a la ley estatal de la ELA (para personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurológicas de alta complejidad y curso irreversible), la Administración asturiana ya ha emitido la primera resolución para un paciente de la región. El Gobierno autonómico puso en marcha el procedimiento el pasado 11 de mayo, activando el nuevo grado III+ (tres plus) de Dependencia.

Dicho grado permitirá que un paciente pueda recibir hasta 9.850 euros mensuales para financiar cuidados intensivos en el domicilio.

Hasta este cambio, que da cobertura a una normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2024, el Principado tenía activas ayudas de 15.000 euros anuales para dependencia moderada, 17.500 euros para dependencia severa y hasta 20.000 euros para gran dependencia. Para los pacientes se trata, por tanto, de un importante salto, aunque la mayoría de los solicitantes siguen pendientes de resolución. La Consejería de Derechos Sociales, liderada por Marta del Arco, es la encargada de gestionar el protocolo de la ELA.

Según los datos facilitados, desde la puesta en marcha de este procedimiento la Consejería ha recibido un total de 29 solicitudes, "todas ellas actualmente en distintas fases de tramitación y dentro de los plazos previstos para su resolución". Del total, 14 corresponden a personas diagnosticadas de ELA, mientras que el resto se refieren a pacientes con otras enfermedades contempladas en la normativa.

"Hasta la fecha se han atendido y respondido más de medio centenar de consultas y solicitudes de aclaración relacionadas con los requisitos de acceso y las prestaciones disponibles", explican fuentes de la Consejería. La prestación de este nuevo grado implica un mínimo de 3.200 euros al mes y un máximo de 9.850 para la contratación de personal de cara a ayuda a domicilio, que debe ser justificada ante la administración.

"Un equipo específico", dice la Consejería

El 12 de junio, un mes después de la activación del protocolo, se emitió la primera resolución. El plazo establecido por el Principado para resolver estos expedientes es de un mes, lo que supone una reducción significativa respecto a los tres meses que fija la ley estatal. No obstante, existe al menos un caso de un paciente que presentó la solicitud el pasado 12 de mayo y que todavía sigue esperando la resolución. En cualquier caso, la Consejería recalca que todos los expedientes avanzan conforme a los plazos previstos.

Además, el Principado asegura que el Servicio de Atención a la Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha puesto en marcha un procedimiento interno específico para agilizar la tramitación. "Para su desarrollo se ha constituido un equipo dedicado, integrado por el órgano de valoración autonómico, tres auxiliares administrativos y tres gestores, encargados de realizar el seguimiento y la tramitación de los expedientes desde su entrada en el sistema hasta su resolución", indican desde el departamento autonómico.

También se ha habilitado un canal directo de comunicación (ela.serviciodependencia@asturias.org). Asimismo, la Consejería destaca la "estrecha coordinación" con el Servicio de Salud del Principado, que "puede recabar directamente la documentación e informes médicos necesarios para la tramitación del expediente, evitando desplazamientos y trámites adicionales a las personas afectadas y facilitando una gestión más rápida y eficiente".

En Asturias, según datos de la asociación ELA Principado, hay 139 casos diagnosticados de ELA, aunque no todos cumplen los requisitos necesarios para acceder al grado III Plus.