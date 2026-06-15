Los ayuntamientos, sobrepasados por los plazos "exigentes" y el elevado volumen de fondos a gestionar en los proyectos con financiación europea

La falta de ejecución de los proyectos avalados en Asturias con fondos europeos a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, que aboca a Asturias a devoluciones millonarias por el incumplimiento de los plazos previstos, preocupa a los ayuntamientos, ya que muchas inversiones requieren de su gestión. Esa realidad, desvelada por LA NUEVA ESPAÑA, implica que el Principado tendría que devolver entre 23 y 30 millones de euros por no seguir los hitos que acompañan a las obras pero, además, esa cantidad podría ser ligeramente superior si no se consigue reubicar el dinero de las actuaciones previstas en otras con plazos más ajustados. Las administraciones locales se ven sobrepasadas tanto por lo ajustado de los tiempos para finalizar las actuaciones como por el elevado volumen de financiación que manejan. Solo en los planes de dinamización turística, que son los que ocupan a una mayoría de ayuntamientos, hay 67,5 millones de euros asignados de los 791,1 millones que recibe el Principado en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. "Somos conscientes de las dificultades que algunos ayuntamientos están encontrando para ejecutar los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Se trata de proyectos muy ambiciosos, con una importante dotación económica y unos plazos exigentes, que están suponiendo un reto de gestión para muchas administraciones locales", destacó Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos.

Esa realidad implica una necesaria coordinación entre administraciones para evitar la pérdida de la financiación consignada. "Creemos que existe un compromiso firme por parte de los municipios para sacar adelante estas actuaciones, por lo que resulta fundamental seguir reforzando la colaboración entre administraciones y facilitar los mecanismos de apoyo necesarios para garantizar que estos fondos puedan traducirse en mejoras reales para nuestros territorios", indicó Pérez.

Los grupos políticos de la Junta General del Principado, a excepción del PSOE, presionan al Gobierno regional para que acelere las inversiones pendientes. La derecha considera que las cifras conocidas delatan una "falta de gestión", mientras que el Principado cree "prematuro ofrecer un balance cerrado de la ejecución", al continuar negociaciones "abiertas con los distintos ministerios y que pueden tener un notable impacto en el ajuste final".

Según fuentes del Ejecutivo, el Principado está "entre las comunidades con más alto grado de ejecución, con un 80 por ciento, que podría ascender otros diez puntos si se tienen en cuenta", según las mismas fuentes, "que un 10 por ciento corresponde a remanentes". "El Principado alcanzará un grado de ejecución del 90 por ciento del programa", vaticina el Ejecutivo autonómico (PSOE e IU).

La revisión cruzada del portal de Transparencia del Principado y de Elisa, que es la herramienta estatal para el seguimiento del Plan de Recuperación, que incorpora los fondos europeos, indica que Asturias tiene asignados 791,1 millones, de los que ha cobrado 762 millones. Estos fondos han llegado a su tramo final y la región tiene varias actuaciones pendientes de completar y justificar en los próximos meses. “A la espera de poder realizar una valoración definitiva de un proceso que aún no está concluido, los datos de los que se disponen evidencian que el Gobierno de Asturias está realizando una buena gestión de los fondos MRR, en su ejecución y en su aprovechamiento, como ha sido reconocido en anteriores ocasiones", opinó Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz adjunto del grupo socialista.

El análisis desde la bancada de la derecha resulta bastante más crítico. "Este gobierno ha sido y es incapaz de gestionar unos fondos que nos llegan de Europa y con los que se pueden financiar numerosos proyectos clave para Asturias. Sin embargo, su mala gestión no solo hará que todos los asturianos perdamos ese dinero, sino que ahora esos proyectos, de realizarse, tengan que buscar otra financiación", criticó Sandra Camino, diputada del PP. "La pérdida de estos fondos tiene un único responsable, que es el gobierno de Barbón, ya que Asturias se quedará sin ese dinero por su falta de gestión, de ejecución y de palabra. Una vez más, el Gobierno de Barbón falla a Asturias", recalcó.

Gonzalo Centeno, de Vox, tildó la situación de "otra oportunidad perdida por los gestores socialistas". Delia Campomanes, de IU, confió en que el Principado "sea capaz de ejecutar la mayor parte de los fondos", aunque pidió "emplearse a fondo para conseguir el máximo posible y reducir al mínimo los fondos no ejecutados". IU gestiona la Consejería de Ordenación del Territorio, responsable de las políticas de Vivienda, desde donde recalcan que los proyectos de construcción y rehabilitación "avanzan conforme al calendario previsto" y añaden que "no hay absolutamente nada en riesgo".

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, da una de cal y otra de arena. "En términos realistas, hablamos de la devolución de un 3,7 por ciento del total de fondos aprobados. Aun así, es triste que haya que devolver ni un solo euro porque no se ha sabido ejecutar con más eficacia. Pero el discurso catastrofista de la derecha en esto, como en todo, no se ajusta a la realidad. Así que a la derecha: abandonen el modo fake. Al PSOE: espabilen en la ejecución", indicó.

Adrián Pumares, de Foro, se lanzó contra el Gobierno regional. "Lo que conocemos es un auténtico escándalo de gestión", señaló en referencia a la información desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. "El Principado intenta maquillar su incapacidad para ejecutar fondos europeos recurriendo a una trampa contable: sustituir financiación europea por financiación propia para evitar que afloren las cifras reales de inejecución", clamó.