Los ayuntamientos ven «apurado» cumplir los plazos de los proyectos europeos, porque obligan a un gran esfuerzo administrativo: «Es una gestión compleja y de extrema burocracia», conciden los alcaldes

La postura de los ayuntamientos es bien distinta a la del Principado, que defiende que "hay margen" para cumplir con los plazos y los requisitos de gestión. “Estamos todos muy apurados”, reconoce Marcelino Martínez, presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón, que agrupa a los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, respecto a la justificación de los proyectos financiados con fondos europeos. La Mancomunidad tiene en marcha un pan de sostenibilidad turística con 3,6 millones de fondos Next Generation que deben estar concluidos antes del 30 de junio. Desde la entidad supramunicipal se están pidiendo prórrogas para la justificación de algunas inversiones “pero no tenemos noticia de que las vayan a conceder”, explica Martínez. “No es un problema solo nuestro, de la Mancomunidad, es algo que afecta a toda Asturias y a toda España”, explicó Martínez.

Gran esfuerzo administrativo

El gobierno Vegadeo asumió la gestión de varias de las obras del Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca Oscos-Eo y sabe bien la dificultad de gestionar estos fondos. El alcalde, César Álvarez (PSOE), expone que la realidad es que la exigencia de transparencia conlleva un "gran esfuerzo administrativo". "Los alcaldes tenemos que transmitir esto a la sociedad, la transparencia es necesaria, pero la transparencia requiere bajar el ritmo de ejecución. Al dilatarse los plazos, también ocurre que a veces se producen incrementos de costes y, en este sentido, hay que ser prudente porque un incremento de costes en una obra de un millón de euros supone un problema muy gordo para un Ayuntamiento", añade.

Una carga "extra" para los servicios municipales

En Avilés conocen bien el nivel de exigencia que implica la gestión de los fondos europeos, tanto por los plazos como por la carga administrativa que conlleva. Lo que obliga a trabajar “de forma intensa para cumplir los hitos y plazos establecidos”, subraya el concejal Pelayo García.

De hecho, pese a haber buscado soluciones de refuerzo, se ha tenido que devolver de la Fundación Deportiva Municipal la actuación prevista para el alumbrado del Estadio Yago Lamela. Un recurso prolongó la licitación y fue imposible acometer la actuación en el plazo establecido, lo que hizo que se perdieran 100.499,45 euros. “La gestión de fondos europeos está suponiendo una carga importante en algunos servicios municipales. Eso nos ha llevado a reforzar mediante contratos de asistencia técnica financiados con recursos municipales, con el objetivo de garantizar una correcta ejecución”, explicó García, quien coincide con otros ayuntamientos en que “la situación es ajustada”.

Desde Avilés reclaman “una mayor flexibilidad” en los plazos para evitar que proyectos estratégicos para la ciudad puedan verse comprometidos.

Negociaciones en Gozón

Sobre la paralización de la obra de saneamiento de Bañugues, incluida en los fondos europeos, el Alcalde de Gozón, Jorge Suárez detalló que la actuación ya desarrollada se centró en la apertura de zanjas, tuberías y pozos. “Esta parte está lista y no es una pequeña parte”, apuntó, tras haber trasladado ya su preocupación de la no continuación de los trabajos tanto a la presidencia de la Confederación Hidrográfica como al secretario de Estado para “exigir que esta obra se complete porque es fundamental para el saneamiento de la playa”.

Suárez hizo referencia además a la necesidad de modificar el trazado original “que está en ello” y calificó de normal dado que este tipo de actuaciones abarcan “muchos kilómetros de tuberías”. “Tengo el compromiso del secretario de Estado de que ya están hablando con el Ministerio de Hacienda para poder dotar de presupuesto para poder continuar la obra que en cualquier caso, sí se iba a paralizar por el verano en la parte de Bañugues y luego porque están haciendo el cabo de modificado”, detalló Jorge Suárez.

Gijón mira hacia la Campa Torres

Gijón, por su lado, apura los plazos con la previsión de que sus 34 proyectos locales con financiación europea queden culminados a finales de mes o, al menos, lo suficientemente avanzados como para poder justificar la subvención recibida. Ya el mes pasado el Consistorio anunciaba que daba por finalizados 25 de los proyectos y que buena parte de los nueve restantes encaraban su recta final. A día de hoy, se fijan ya solo dos excepciones en cuanto a obras: la de la Sindical de Contrueces y la vinculada a los trabajos arqueológicos en la Campa Torres. El primer plan, una rehabilitación que ha resultado ser mucho más compleja de lo esperado, está en trámites de prorrogar su plazo de finalización, si bien la actuación cerró abril con más de un 60% de la obra ejecutada.

En el caso de la Campa, todos los contratos de obra están adjudicados e iniciados, y a previsión del Ayuntamiento es que la actuación logrará alcanzar este mes el mismo porcentaje de ejecución del 60% y que eso le permitirá justificar el ingreso de la ayuda. El plan de fondos europeos de Gijón movilizó desde 2021 un total de 67,8 millones de euros. De ellos, 42,59 son financiados por la UE y los 25,25 restantes son de aportación municipal.

Siero, con contrataciones externas para llegar a tiempo

El Ayuntamiento de Siero se encuentra ejecutando en tiempo y forma varios proyectos enmarcados en el plan FEDER, y la previsión es también cumplir con el 100% de las obras, como las del anterior plan similar. La única excepción se sitúa en otra línea de ayudas europeas, la del PERTE del agua, que va en conjunto como otros Ayuntamientos, como Oviedo, Nava y Bimenes, y a través del Principado, donde han ejecutado actualmente el 53 por ciento, y el plazo expira este 30 de junio.

“Si nos dan una prórroga lo cumpliremos, y si no pues rozaremos el 60 por ciento. Aquí la cuestión es que este tema tenía más dificultad, no contábamos con técnicos conocimientos para los pliegos en algunos casos, tuvimos que contratar gente externa, y se sumaron algunos problemas más como que íbamos con más administraciones”, detalla Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero.

Sobre la burocracia y la dificultad para ajustarse a los plazos, el regidor sierense comenta que forma parte del día a día de las administraciones. “Si fuese más fácil, pues lógicamente sería mucho mejor. Pero lo mismo diría si fuese más fácil la tramitación de otro expediente con el Principado o con cualquier otra entidad”, resalta.

Villaviciosa, por la prórroga

En Villaviciosa, su Alcalde, el socialista Alejandro Vega, se queja de la normativa y el sistema elegido por la Unión Europea para la gestión de los fondos: “Es de todo menos razonable”, resume. “Y se caracteriza por su complejidad y extrema burocracia, lo que ha sobrecargado y llenado de problemas, como suele ocurrir, a la administración más débil que es la municipal”, agrega. En su caso este año han logrado cuatro millones de fondos de Europa. “La situación es desigual. Por ejemplo, la ejecución de los proyectos de sostenibilidad turística es del 100 por ciento. Y los de Transición Justa supera el 80 por ciento”, comenta, antes de referirse al plan donde más problemas tienen para cumplir el plazo, si no les dan una prórroga.

“Sobre la posibilidad de prórroga siempre nos han dicho que depende de la UE, pero luego se da el absurdo de que en unos programas se conceden prórrogas y en otros no”, afirma el regidor local.

En el Oriente ven "condicionantes" desfavorables para llegar a tiempo

Los ayuntamientos del oriente asturiano también apuran los plazos de los fondos europeos con realidades distintas, pero con un denominador común: la presión administrativa y técnica de unos proyectos que encaran su fecha límite. En Amieva, Carlos Félix Salazar (PP) explica que el concejo tiene tres actuaciones de sostenibilidad turística para aparcamientos y que la última, la de Amieva, arrancó el pasado 1 de junio. "Vamos muy justos de tiempo, pero espero que se termine", señala. El alcalde indica que “están trabajando fuertemente para justificar el 30 de junio” aunque hay muchos condicionantes externos que pueden retrasar la obra. No obstante, defiende que "son oportunidades que no se pueden desaprovechar y tenemos que poner todos de nuestra parte para intentar sacarlo".

La situación es más desahogada en Cangas de Onís. José Manuel González Castro, también del PP, asegura que sus seis proyectos PRTR están "adjudicados, ejecutados y justificados" y precisa además que "tenemos la suerte de que el plan de sostenibilidad turística no es PRTR, es ordinario”, por lo que al no tener fondos europeos, les han ampliado el plazo, cuatro años más.

En Peñamellera Baja, el popular José Manuel Fernández admite que no llegarán a tiempo con el proyecto de mayor envergadura; la unidad de convivencia para mayores. Y explica que la gestión de todo esto “ha sido muy complicada” y los municipios pequeños están “sobrepasados y muy tensionados” en estos últimos años.

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El regidor riosellano, Paulo García, también del PP, habla de "un esfuerzo titánico", tras recordar que hubo que rediseñar el documento del PSTDy varias actuaciones que “eran inviables y no contaban con los permisos sectoriales de las administraciones competentes” y que habían sido diseñadas por el anterior gobierno local. Asegura que “supuso un esfuerzo añadido”. Aun así, en el concejo, en principio, no se baraja pedir ayuda o prórroga en el PSTD.