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Un camionero herido al caer con su camión cisterna con gas desde la Autovía del Cantábrico a la carretera nacional en Lué (Colunga): el accidente provoca una fuga y hay riesgo de explosión

A la zona se desplazan los Bomberos y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico

El camión siniestrado.

El camión siniestrado. / Guardia Civil

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un camionero ha resultado herido al caer con su camión cisterna desde la Autovía del Cantábrico (A-8) a la carretera nacional N-632, a la altura de la localidad colunguesa de Lué. El accidente, en el kilómetro 344 en sentido Cantabria, ha causado el corte total de la carretera nacional. En ese punto, el viaducto de la autopista sobre la nacional alcanza una gran altura.

El vehículo articulado transportaba gas y se ha producido una fuga. Ante esta situación, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó a las 11.16 horas el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA), en Situación 1.

Por seguridad se ha establecido un perímetro de 1.000 metros desde la zona del accidente por riesgo de explosión.

En el lugar se encuentran trabajando efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Llanes y Villaviciosa, el Jefe de zona oriental. Además, se ha movilizado al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y un helicóptero multifunción con personal de La Morgal y el jefe supervisor de Bomberos del SEPA al frente de la intervención. También hay efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

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Un agente de la Guardia Civil ante el vehículo siniestrado.

Un agente de la Guardia Civil ante el vehículo siniestrado. / Guardia Civil

La carretera nacional ha quedado completamente cortada entre los kilómetros 31 y 28.

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