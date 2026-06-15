Cangas del Narcea se rinde al mejor sabor en el festival de Brasas del Narcea
El concurso Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana será el plato fuerte de un fin de semana con la carne como protagonista
L. L.
Empieza la cuenta atrás para la tercera edición del Festival Brasas del Narcea, que se vivirá del 19 al 21 de junio en el prao del Molín, en Cangas del Narcea. En esta cita, la carne de ternera asturiana, amparada por el sello de calidad de IGP Ternera Asturiana, es la gran protagonista. Este producto es un tributo a los ganaderos del concejo, que suman más de medio millar de ganaderías de esta raza autóctona que produce una carne de gran ternura y calidad.
La inauguración oficial prenderá las brasas la tarde del viernes con un acto institucional que dará paso al chef David Montes, que elaborará en directo ternera a la estaca.
El acto central del festival será la gran final del concurso Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana. Los doce chefs finalistas deberán elaborar en directo sus propuestas ante el jurado técnico y el jurado degustación. El dictamen final tendrá en cuenta tanto la realización técnica, su presentación (emplatado), el manejo de las brasas, el trinchado, el sabor, la calidad, el punto de cocción, la temperatura interior del producto y los acompañamientos, entre otros parámetros. La dirección técnica del certamen correrá a cargo del Chef y director de Gastronome 360, Juan Pozuelo. Además, seis prestigiosos cocineros formarán parte del jurado que degustará las parrilladas, entre ellos Iñigo Urrechu, Sergio Fernández o Pepe Ron.
Producción local de calidad
El festival Brasas del Narcea apuesta por la producción local de calidad. Una apuesta que sienta a la mesa a 800 comensales que degustarán una parrillada elaborada por la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea. El menú incluye carne de ternera asturiana, chosco IGP Tineo y vino DO Cangas, miel y pan de Cangas, así como quesos y yogures asturianos. Será el sábado, a partir de las 15 horas.
Pero no todo es gastronomía. La noche del sábado será mágica gracias al espectáculo de drones que iluminará el cielo cangués. Se podrá disfrutar desde el Prao del Molín.
El domingo está reservado para la presentación oficial de la hamburguesa del festival. La ‘Burger Brasas Fest’, elaborada con los productos gastronómicos presentes en el festival, es una creación de la Junta Local de Hostelería que podrá probarse por primera vez en el Prao del Molín.
La música en directo estará presente durante todo el festival y el público podrá descubrir los auténticos sabores de esta tierra en el espacio market.
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