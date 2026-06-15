La enfermería asturiana reclama poder dedicarse a la formación

El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (CODEPA) ha solicitado formalmente a la Consejería de Salud una solución urgente para permitir la compatibilidad de las enfermeras del Servicio de Salud (Sespa). La institución denuncia que la prohibición actual a dar clase no es solo una barrera laboral, sino un problema de salud pública que está afectando directamente a la calidad asistencial y al futuro académico de la profesión.

El CODEPA recalca el agravio comparativo que sufre el colectivo. Mientras otros perfiles del servicio público disponen de mecanismos regulados para compatibilizar su labor, las enfermeras se enfrentan a un muro burocrático absoluto. Esta limitación impide que profesionales en activo puedan cubrir las necesidades actuales del sistema, provocando consecuencias que golpean a toda la sociedad.

Impacto en la atención y la formación

La falta de enfermeras en el sector sociosanitario está causando una desprofesionalización de los cuidados a personas mayores y dependientes. Permitir la compatibilidad aligeraría este vacío, garantizando una atención más segura para la población vulnerable.

De forma paralela, el Colegio alerta sobre la urgencia académica. Ante la apertura de nuevas facultades privadas que duplicarán las plazas de enfermería en la región, el sistema necesita reclutar docentes con experiencia clínica real. La prohibición de compatibilidad está obligando a las facultades a cubrir estas plazas con perfiles ajenos a la disciplina, privando a los futuros profesionales de los referentes enfermeros indispensables para su excelencia clínica.

“Aprobar la compatibilidad para la enfermería no es un favor corporativo; es un deber urgente de salud pública para proteger la seguridad de los pacientes y garantizar la formación de quienes nos cuidarán mañana”, afirma Esteban Gómez Suárez, presidente del CODEPA.

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El Colegio sostiene que la Consejería de Salud no puede escudarse en la inacción administrativa mientras la realidad del sistema le supera. La institución exige una solución inminente que corrija este déficit estructural y alinee a la enfermería asturiana con los mecanismos de flexibilidad existentes en otros sectores sanitarios.