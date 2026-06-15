Las estaciones de servicio esperan que la paz en Oriente Medio se traduzca en una reducción de los precios de los combustibles "en dos o tres días"

El anuncio por parte de Trump de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de Oriente Medio ha sido bien recibido, pese a la volatilidad de la situación. Muchos se preguntan si esta paz traerá consigo una bajada de los precios de los combustibles, cuya carestía tienen atenazadas a las economías occidentales. Los empresarios de gasolineras en Asturias piensan que ya podría verse una reducción de los precios en dos o tres días, pero son muy cautos. Además, está en el horizonte el final de la reducción del IVA para los combustibles, que puede suponer un incremento del precio en unos 25 céntimos.

Según José María Barrero, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Asturias, "el precio va a bajar", aunque tiene sus dudas sobre la paz, porque "lo han anunciado unas cuantas veces, ojalá sea la definitiva". Pero, por lo pronto, "hoy mismo (por ayer) ha habido una bajada del precio del petróleo y las cotizaciones en base a las que se establece el precio de la gasolina yu el gasoil". Barrero añade que "los precios de hoy son los de la semana pasada", motivo por el que aún no se ha trasladado un abaramiento por las buenas noticias en la guerra.

Barrero recordó además que "el 30 de junio se avaba la bajada del IVA y del impuesto especial, lo que podría traducirse en un aumento de 25 céntimos". Añade que "solicitaremos que se mantenga la reducción del IVA al menos durante verano".

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Fernando Villa, presidente de la Agrupación Asturiana de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), se muestra escéptico sobre una bajada del precio. "Va a depender de los señores que tienen el grifo, que son los que ponen los precios, los operadores, "que ya se embolsaron 218.000 millones sólo en la primera semana de la guerra". Aparte del precio al que está el barril, cuentan también las reservas estatégicas, la situación del mercado... y la política de precios de algunas estaciones de servicio", indica. "De todos modos, veremos qué ocurre de aquí a una semana", añadió, al tiempo que aseguró que no van a recuperarse los precios de que disfrutaron los europeos gracias a "determinada situación geoestratégica".