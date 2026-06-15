Fábrica de Futuro, el gran encuentro entre las empresas y la nueva realidad del empleo en Asturias

El mercado laboral actual está experimentando una profunda transformación impulsada por múltiples variables: la digitalización, la sostenibilidad, los cambios demográficos o los modelos de trabajo flexibles. Sectores como la automoción, la hostelería, la industria del metal, el transporte o el comercio viven una revolución silenciosa marcada por todos estos factores, demandando nuevos perfiles profesionales.

En este contexto nace “Fábrica de Futuro”, una gran feria multisectorial de empleo impulsada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) a través de la Cámara de Comercio de Oviedo. El evento se celebrará el próximo miércoles 17 de junio en la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo, un enclave simbólico para hablar precisamente de la transformación del empleo y de futuro. El horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

La feria cuenta con la participación de las asociaciones empresariales ASETRA, ASPA, CAR, FEMETAL y OTEA; así como de compañías líderes como ALSA, que ya están desarrollando procesos de innovación punteros.

El evento tendrá un carácter experiencial para descubrir nuevas oportunidades de empleo en sectores que están cambiando. Se encontrarán más de 25 empresas e instituciones que buscan talento para incorporar a sus equipos. Y se podrá experimentar cómo se trabaja actualmente en estos sectores, participando en talleres, demostraciones reales y hablando directamente con empresas y profesionales en activo.

Precisamente para mostrar esta nueva realidad nace Fábrica de Futuro. Durante la jornada, los asistentes podrán participar en más de 50 actividades con un enfoque eminentemente práctico y experiencial: talleres de cocina en directo, simuladores de conducción, demostraciones de soldadura y pintura, ponencias, mesas redondas y retos sectoriales diseñados para acercar el mundo laboral a los asistentes de forma dinámica y participativa.

Además, el programa incluirá diversas charlas destinadas a mostrar cómo sectores tradicionales de Asturias están afrontando su transformación a través de la innovación y la tecnología. Estas sesiones contarán con la participación de destacados profesionales y referentes de distintos ámbitos, como Carlos Tatay, piloto valenciano que, tras sufrir un grave accidente, se ha convertido en un ejemplo de superación al competir actualmente en automovilismo adaptado; Fran Espadas, Brand Manager de Renault España; y, entre otros, Marcos Morán, reconocido empresario y referente de la gastronomía asturiana.

La feria está dirigida a un público muy amplio: personas en situación activa de búsqueda de empleo, alumnado y profesorado de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, personas emprendedoras, profesionales de los distintos sectores participantes y cualquier persona que quiera conocer cuál es la realidad actual y las tendencias que marcan el mercado laboral. Porque el empleo ya no se parece al de hace apenas diez años.

Las empresas que desarrollan su actividad en la automoción, hostelería, industria del metal y transporte han dejado atrás la imagen de trabajos físicos para convertirse en entornos altamente tecnificados. La robótica, la impresión 3D, la electrónica, las redes sociales, los sistemas inteligentes de navegación tienen un papel cada vez más protagonista en todos ellos.

Más allá de presentar salidas profesionales, Fábrica de Futuro busca transmitir una idea fundamental: Asturias necesita talento preparado para afrontar los retos de una economía cada vez más tecnológica y especializada.

Porque hablar del futuro del empleo ya no consiste en imaginar lo que vendrá. Consiste en entender todo lo que ya está cambiando.

La Feria “Fábrica de Futuro” está incluida dentro de las actividades del programa anual de trabajo para 2026 del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Asturias (COE del Principado de Asturias).

El acceso al evento es libre y se puede formalizar entrando en www.fabricadefuturo.es.

La Feria cuenta también con un espacio virtual en el que las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo y recibir directamente candidaturas de personas interesadas.