La Fiscalía rebaja a nueve meses la pena para los responsables del vertido de nitratos en La Curiscada (Tineo) y retira los cargos respecto a los otros tres

La planta de tratamiento de residuos orgánicos de La Curiscada (Tineo) no tenían espacio para echar los residuos y llamaron al propietario de una finca de La Curiscada para verterlos allí, 194.040 litros de digestato (material orgánico resultante del proceso de digestión anaerobia en plantas de biogás), que terminó contaminando los acuíferos y un abrevadero de un millón de litros donde bebían unas 800 vacas. El vertido hizo que el agua se volviese turbia, y dos vacas murieron tras beberla.

Esto ocurrió a finales de abril de 2020. Seis años después se sentaban en el banquillo en la mañana de este lunes el administrador de la planta de residuos A. B. de la P.; el administrador único de una empresa forestal, Servicios Medioambientales Espina, R. M. R., subcontratada para realizar el vertido; los empleados subalternos que llevaron a cabo materialmente el vertido, I. B. LL. e I. B. G., y el propietario de la parcela de La Curiscada en la que se realizó el vertido, V. H. R. Todos ellos se enfrentaban a penas de un año y medio de cárcel, así como el pago de indemizaciones por importe superior a los 30.000 euros.

La fiscal de Medio Ambiente, Esperanza González Abella, tras el reconocimiento de los hechos por parte de los implicados, rebajó la pena para los administradores de la planta de residuos y de la empresa forestal, solicitando para ellos nueve meses de cárcel y 2.400 euros de multa, así como otros 1.440 euros de multa para cada una de las empresas. Respecto a los otros tres acusados, la fiscal retiró los cargos, al haber cumplido simplemente órdenes. Los dos responsables últimos del vertido han depositado por otro lado diversas cantidades para resarcir las responsabilidade civiles.

Pese a la conformidad de los acusados, el juicio continuó porque las aseguradoras Mapfre y Allianz se negaron a pagar responsabilidad alguna, dado que en las pólizas suscritas por ambas empresas no se incluyen los vertidos contaminantes y daños al medio ambiente, y menos los actos cometidos "de mala fe" por los asegurados.

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