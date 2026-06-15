La Fiscalía rebaja a nueve meses la pena para los responsables del vertido de nitratos en La Curiscada (Tineo) y retira los cargos respecto a los otros tres
El juicio, visto para sentencia, pese a la conformidad de los acusados, al tener que determinarse la responsabilidad civil de las aseguradoras
La planta de tratamiento de residuos orgánicos de La Curiscada (Tineo) no tenían espacio para echar los residuos y llamaron al propietario de una finca de La Curiscada para verterlos allí, 194.040 litros de digestato (material orgánico resultante del proceso de digestión anaerobia en plantas de biogás), que terminó contaminando los acuíferos y un abrevadero de un millón de litros donde bebían unas 800 vacas. El vertido hizo que el agua se volviese turbia, y dos vacas murieron tras beberla.
Esto ocurrió a finales de abril de 2020. Seis años después se sentaban en el banquillo en la mañana de este lunes el administrador de la planta de residuos A. B. de la P.; el administrador único de una empresa forestal, Servicios Medioambientales Espina, R. M. R., subcontratada para realizar el vertido; los empleados subalternos que llevaron a cabo materialmente el vertido, I. B. LL. e I. B. G., y el propietario de la parcela de La Curiscada en la que se realizó el vertido, V. H. R. Todos ellos se enfrentaban a penas de un año y medio de cárcel, así como el pago de indemizaciones por importe superior a los 30.000 euros.
La fiscal de Medio Ambiente, Esperanza González Abella, tras el reconocimiento de los hechos por parte de los implicados, rebajó la pena para los administradores de la planta de residuos y de la empresa forestal, solicitando para ellos nueve meses de cárcel y 2.400 euros de multa, así como otros 1.440 euros de multa para cada una de las empresas. Respecto a los otros tres acusados, la fiscal retiró los cargos, al haber cumplido simplemente órdenes. Los dos responsables últimos del vertido han depositado por otro lado diversas cantidades para resarcir las responsabilidade civiles.
Pese a la conformidad de los acusados, el juicio continuó porque las aseguradoras Mapfre y Allianz se negaron a pagar responsabilidad alguna, dado que en las pólizas suscritas por ambas empresas no se incluyen los vertidos contaminantes y daños al medio ambiente, y menos los actos cometidos "de mala fe" por los asegurados.
La magistrada María Paz González-Tascón, titular de la plaza 3ª de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo determinará ahora la responsabilidad civil de las aseguradoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: 'precaución' ante la llegada de tormentas con granizo
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9