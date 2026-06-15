El Gobierno regional da al Sepa el "mando único" de los operativos de emergencias: "Por si había dudas, las reglas están claras"
El Gobierno asturiano aprueba el proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias para resolver las dudas de coordinación entre el Sepa y la Guardia Civil.
El Gobierno regional (PSOE e IU) ha aprobado hoy, tras el Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que "consolida el mando único del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) en la gestión de catástrofes y desastres, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo", destacó el Principado.
La norma, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, liderada por Alejandro Calvo, "garantiza un marco legislativo más eficaz, adaptado a los nuevos desafíos de seguridad y protección de la población".
El texto legal, que a partir de ahora iniciará su tramitación parlamentaria, es una oportunidad para resolver los problemas de coordinación y mando único en los dispositivos de rastreo o rescate en Asturias.
En los últimos meses hubo varios operativos que sembraron dudas sobre quién asumía la coordinación, si el Sepa, dependiente de la Administración autonómica, o la Guardia Civil. Con la nueva normativa, el panorama queda despejado. El Sepa asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones y ejercerá el mando único sobre el terreno para "garantizar una actuación unificada y coherente en todo el territorio".
Alejandro Calvo, que compareció tras el Consejo de Gobierno junto con Guillermo Peláez, portavoz del Principado, recalcó que "nunca dio por buenas las fricciones" (entre el Sepa y la Guardia Civil), pero destacó que "es importante que haya un marco legal y que cada uno tenga protocolos". Calvo remarcó que "lo que deja muy clara esta ley, si alguien planteaba dudas, es que no las hay; más allá de que pueda haber tensiones, propias de un trabajo complicado, lo responsable es trasladar que las reglas están claras", incidió.
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