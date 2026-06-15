El Gobierno regional da al Sepa el "mando único" de los operativos de emergencias: "Por si había dudas, las reglas están claras"

El Gobierno regional (PSOE e IU) ha aprobado hoy, tras el Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que "consolida el mando único del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) en la gestión de catástrofes y desastres, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo", destacó el Principado.

La norma, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, liderada por Alejandro Calvo, "garantiza un marco legislativo más eficaz, adaptado a los nuevos desafíos de seguridad y protección de la población".

El texto legal, que a partir de ahora iniciará su tramitación parlamentaria, es una oportunidad para resolver los problemas de coordinación y mando único en los dispositivos de rastreo o rescate en Asturias.

En los últimos meses hubo varios operativos que sembraron dudas sobre quién asumía la coordinación, si el Sepa, dependiente de la Administración autonómica, o la Guardia Civil. Con la nueva normativa, el panorama queda despejado. El Sepa asumirá funciones esenciales en la dirección y coordinación de las actuaciones y ejercerá el mando único sobre el terreno para "garantizar una actuación unificada y coherente en todo el territorio".

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Alejandro Calvo, que compareció tras el Consejo de Gobierno junto con Guillermo Peláez, portavoz del Principado, recalcó que "nunca dio por buenas las fricciones" (entre el Sepa y la Guardia Civil), pero destacó que "es importante que haya un marco legal y que cada uno tenga protocolos". Calvo remarcó que "lo que deja muy clara esta ley, si alguien planteaba dudas, es que no las hay; más allá de que pueda haber tensiones, propias de un trabajo complicado, lo responsable es trasladar que las reglas están claras", incidió.