Ya hay fecha para que Asturias se siente con el Gobierno de Sánchez para negociar la financiación y el Principado avisa: "El sistema beneficia al Mediterráneo"

Ya hay fecha para la reunión "bilateral" que el Principado mantendrá con el Gobierno central para negociar el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y que Asturias rechaza.

La cita será el 24 de junio en Asturias, según trasladó hoy Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno regional y consejero de Hacienda. Será Peláez, acompañado por su equipo, quien reciba a Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda; a Mónica García, secretaria general de Financiación Autonómica, y a Luis María Temes, director general de Estabilidad Presupuestaria.

Se trata de una cita muy esperada en el marco de la reforma del sistema, caducado desde 2014 y que está provocando en Asturias una alta tensión política, ya que la derecha asturiana reclama al Gobierno de Adrián Barbón que no se siente con el Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España.

El Principado ha dicho que rechaza el nuevo sistema, que "beneficia a las regiones del Mediterráneo", como verbalizó hoy Peláez, pero defiende que se sentará con el Gobierno y asegura que sentarse a negociar no incumple el acuerdo de Santiago con otras ocho comunidades.

"Vamos a dialogar y a defender la declaración de Santiago y los intereses de Asturias. Nuestra obligación es sentarnos a negociar", destacó el consejero, que hizo mención a que Canarias, donde gobiernan Coalición Canaria y el PP, también acudirá a las reuniones, a diferencia de otras regiones lideradas por el PP.

"¿Cuál es el riesgo de negociar? ¿Que te den lo que pides y desde Génova te impidan votarlo?", se preguntó Peláez. La propuesta contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros (248 para Asturias), aunque diversos expertos sostienen que beneficiaría especialmente a las comunidades del arco mediterráneo.

Noticias relacionadas

El nuevo modelo de financiación deberá recibir primero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque eso no garantizaría su entrada en vigor. Posteriormente tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, donde, por el momento, el Gobierno no dispone de los apoyos necesarios para sacarlo adelante. "Tienen que ganarse el sí de Asturias", dijo recientemente el presidente del Principado, Adrián Barbón.