Herido un montañero al caer contra unas rocas mientras bajaba de Collado Jermoso, en la parte leonesa de los Picos de Europa

Un montañero de 30 años resultó herido este domingo al caer contra unas rocas mientras bajaba del refugio de Collado Jermoso a la localidad de Cordiñanes, en la veriente leonesa de los Picos de Europa. El aviso al 112 de Castilla y León fue a las 18.11 horas. En la llamada se solicitaba asistencia para una persona que había sufrido una caída, se había golpeado con unas rocas y había quedado herido en una mano. El lugar era inaccesible para vehículos por tierra, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

Al tratase de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona.

Además, desde el 112 se da aviso del incidente a la Guardia Civil.

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Tras localizar a la víctima, los rescatadores accedieron al lugar y realizaton una primera asistencia sanitaria al herido. Una vez estabilizado, el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, con la colaboración de Guardia Civil, se encargó de rescatar al accidentado y de trasladarlo hasta la localidad de Riaño, donde esperaba la ambulancia para evacuarle a un centro médico.