Herido un montañero al caer contra unas rocas mientras bajaba de Collado Jermoso, en la parte leonesa de los Picos de Europa
A la zona acudió un helicóptero de la Junta de Castilla y León que evacuó al lesionado a Riaño
Un montañero de 30 años resultó herido este domingo al caer contra unas rocas mientras bajaba del refugio de Collado Jermoso a la localidad de Cordiñanes, en la veriente leonesa de los Picos de Europa. El aviso al 112 de Castilla y León fue a las 18.11 horas. En la llamada se solicitaba asistencia para una persona que había sufrido una caída, se había golpeado con unas rocas y había quedado herido en una mano. El lugar era inaccesible para vehículos por tierra, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).
Al tratase de un lugar de difícil acceso para vehículos por tierra, el gestor del 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellos enfermera, hacia la zona.
Además, desde el 112 se da aviso del incidente a la Guardia Civil.
Tras localizar a la víctima, los rescatadores accedieron al lugar y realizaton una primera asistencia sanitaria al herido. Una vez estabilizado, el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, con la colaboración de Guardia Civil, se encargó de rescatar al accidentado y de trasladarlo hasta la localidad de Riaño, donde esperaba la ambulancia para evacuarle a un centro médico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: 'precaución' ante la llegada de tormentas con granizo
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9