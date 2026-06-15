Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE University: "Espero que la inteligencia artificial sea más artificial que inteligencia"

En un contexto económico marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica y los desafíos regulatorios, los mercados financieros afrontan una etapa de profundos cambios. Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE University y uno de los mayores expertos españoles en análisis contable, valoración de empresas e ingeniería financiera, hablará de ello en el Club LA NUEVA ESPAÑA el jueves a las 19.30 horas. Romera ha participado en proyectos internacionales en Europa, Latinoamérica y Asia, además de colaborar habitualmente con destacados medios económicos. En esta entrevista reflexiona sobre los riesgos que afronta el sistema financiero, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión empresarial y las competencias que demandará el liderazgo financiero del futuro.

-Usted ha definido la valoración de riesgos como la columna vertebral de las entidades financieras. ¿Cuáles son hoy los principales riesgos que deberían preocupar a bancos e instituciones financieras en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, tecnológica y regulatoria?

-Las entidades financieras deben de velar por su solvencia y por su liquidez, y por el cumplimiento de la regulación, lo cual no es facil. ademas el avance en la digitalizacion les va a conllevar una reduccion de empleo mayor que el ya sufrido en los ultimos 20 años.

-¿Qué lecciones han dejado las últimas crisis financieras sobre la efectividad de los marcos regulatorios y qué aspectos considera que aún deben fortalecerse?

-Una entidad muy regulada no es una entidad mejor necesariamente, si fuera asi, en españa no se hubiesen producido la intervención del banco popular, en portugal del banco espiritu santo y en italia del monte di paschi.

-La valoración empresarial se ha vuelto especialmente compleja en mercados volátiles. ¿Qué variables considera más determinantes actualmente para valorar una empresa y cuáles suelen ser los errores más frecuentes que observa?

-Hay que hacer un buen modelo financiero, con variables predecibles y capacidad de entendimiento de las variables disrupcionables.

-La inteligencia artificial transforma la gestión financiera y el análisis de riesgos. ¿Cómo cambiará el trabajo de los directivos financieros en los próximos cinco años y qué capacidades seguirán siendo exclusivamente humanas?

-Esperemos que la parte operativa sea la que sustituya la inteligencia artificial, pero no la parte analitica, es decir, espero que la inteligencia artificial, sea más artificial que inteligencia.

-Ha participado en proyectos internacionales en regiones tan diversas como Mercosur y Japón. ¿Qué diferencias culturales y estratégicas ha encontrado en la forma de entender las finanzas y la gestión empresarial entre estos mercados?

-La valoracion es un argumentario parecido en el mundo entero, pero indudablemente las variables culturales son muy importantes en la prevision de las variables en el futuro.

-¿Qué tendencias están redefiniendo el modelo de negocio de la banca y qué tipo de liderazgo demandará esta nueva etapa?

-Creo que profesionales con una cualificacion más técnica, más valorativa y sobre todo más adaptativa a un entorno disruptivo y complejo.

-¿Qué conocimientos y habilidades considera imprescindibles para los futuros directores ejecutivos y responsables de riesgos en un entorno cada vez más digital y global?

-Formarse en finanzas corporativas, mercados financieros, intervinientes, modelos financieros, toma de decisiones, private equity, digitalizacion financiera, inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones y la evaluacion de modelos financieros.

-Tras haber sido analista de mercado, director financiero, consultor, consejero y profesor, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso de su carrera y qué consejo daría a los jóvenes profesionales que aspiran a liderar organizaciones financieras?

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-Darme cuenta que el duro trabajo de analisis da sus resultados a largo plazo, y que nadie intente ganancias cortoplacistas como si fuese un adivinador.