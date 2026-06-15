Entrevista | Manuel Romera Profesor de Dirección Financiera de IE University
Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE University: "Espero que la inteligencia artificial sea más artificial que inteligencia"
"Nadie debería buscar ganancias cortoplacistas como si fuera un adivinador", asegura el analista, director del Sector Financiero del IE Business School.
En un contexto económico marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación tecnológica y los desafíos regulatorios, los mercados financieros afrontan una etapa de profundos cambios. Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE University y uno de los mayores expertos españoles en análisis contable, valoración de empresas e ingeniería financiera, hablará de ello en el Club LA NUEVA ESPAÑA el jueves a las 19.30 horas. Romera ha participado en proyectos internacionales en Europa, Latinoamérica y Asia, además de colaborar habitualmente con destacados medios económicos. En esta entrevista reflexiona sobre los riesgos que afronta el sistema financiero, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión empresarial y las competencias que demandará el liderazgo financiero del futuro.
-Usted ha definido la valoración de riesgos como la columna vertebral de las entidades financieras. ¿Cuáles son hoy los principales riesgos que deberían preocupar a bancos e instituciones financieras en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, tecnológica y regulatoria?
-Las entidades financieras deben de velar por su solvencia y por su liquidez, y por el cumplimiento de la regulación, lo cual no es facil. ademas el avance en la digitalizacion les va a conllevar una reduccion de empleo mayor que el ya sufrido en los ultimos 20 años.
-¿Qué lecciones han dejado las últimas crisis financieras sobre la efectividad de los marcos regulatorios y qué aspectos considera que aún deben fortalecerse?
-Una entidad muy regulada no es una entidad mejor necesariamente, si fuera asi, en españa no se hubiesen producido la intervención del banco popular, en portugal del banco espiritu santo y en italia del monte di paschi.
-La valoración empresarial se ha vuelto especialmente compleja en mercados volátiles. ¿Qué variables considera más determinantes actualmente para valorar una empresa y cuáles suelen ser los errores más frecuentes que observa?
-Hay que hacer un buen modelo financiero, con variables predecibles y capacidad de entendimiento de las variables disrupcionables.
-La inteligencia artificial transforma la gestión financiera y el análisis de riesgos. ¿Cómo cambiará el trabajo de los directivos financieros en los próximos cinco años y qué capacidades seguirán siendo exclusivamente humanas?
-Esperemos que la parte operativa sea la que sustituya la inteligencia artificial, pero no la parte analitica, es decir, espero que la inteligencia artificial, sea más artificial que inteligencia.
-Ha participado en proyectos internacionales en regiones tan diversas como Mercosur y Japón. ¿Qué diferencias culturales y estratégicas ha encontrado en la forma de entender las finanzas y la gestión empresarial entre estos mercados?
-La valoracion es un argumentario parecido en el mundo entero, pero indudablemente las variables culturales son muy importantes en la prevision de las variables en el futuro.
-¿Qué tendencias están redefiniendo el modelo de negocio de la banca y qué tipo de liderazgo demandará esta nueva etapa?
-Creo que profesionales con una cualificacion más técnica, más valorativa y sobre todo más adaptativa a un entorno disruptivo y complejo.
-¿Qué conocimientos y habilidades considera imprescindibles para los futuros directores ejecutivos y responsables de riesgos en un entorno cada vez más digital y global?
-Formarse en finanzas corporativas, mercados financieros, intervinientes, modelos financieros, toma de decisiones, private equity, digitalizacion financiera, inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones y la evaluacion de modelos financieros.
-Tras haber sido analista de mercado, director financiero, consultor, consejero y profesor, ¿cuál ha sido el aprendizaje más valioso de su carrera y qué consejo daría a los jóvenes profesionales que aspiran a liderar organizaciones financieras?
-Darme cuenta que el duro trabajo de analisis da sus resultados a largo plazo, y que nadie intente ganancias cortoplacistas como si fuese un adivinador.
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