Los médicos asturianos ponen el foco en la Ministra de Sanidad: "En su intolerancia va a acabar con el sistema nacional de salud"

«La Ministra de Sanidad, en su intolerancia, va a acabar con el sistema nacional de salud». Se puede decir más alto, pero no más claro. El presidente del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, puso el foco sobre Mónica García en el inicio de la semana de huelga general –la quinta del año– de los facultativos de toda España.

Una protesta contra la reforma ministerial del Estatuto Marco, un documento que regula las condiciones laborales del personal estatutario de la sanidad. Los médicos consideran que no atiende sus reivindicaciones para mejorar la profesión y también reclaman una normativa propia y singular. De seguir así las cosas, lo tienen claro: «Nada parece evitar la huelga indefinida a partir de otoño», advierte.

José Antonio Vidal, a la derecha, en la protesta en Madrid este lunes. / EUROPA PRESS

En la protesta ante el Ministerio en Madrid estuvo Vidal, quien celebra que las comunidades autónomas «hayan despertado por fin de esa especie de peloteo político que se traían al darse cuenta de que lo que está en peligro es la gestión de sus sistemas sanitarios», como dejaron ver en la última comisión interterritoral. El SIMPA aplaude que la Consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra, haya plantado cara a García al decir que «van a intentar legislar de manera que se respeten los derechos de todos los trabajadores del sistema». Porque de no ser así, avisa, la situación actual «solamente va a traer dolor y sufrimiento a los pacientes y la destrucción de un buen sistema que teníamos hasta ahora».

Apoyo al paro

Con todo, la incidencia de la primera jornada de paro en Asturias difiere mucho según la valoración de la Consejería y del SIMPA, a quien secunda SIMES, un sindicato de nuevo cuño formado por médicos fundamentalmente jóvenes que también dirigen sus protestas hacia el Principado. Para el Gobierno regional el paro fue seguido apenas por el 5% del personal. Para los huelguistas, que no se cansan de denunciar los «servicios mínimos abusivos» en cada convocatoria, el apoyo ha rondado el 60% de todos los que han podido ir a la huelga en los grandes hospitales, como el HUCA (Oviedo) y Cabueñes (Gijón), y un 18% en los centros de salud. Es relevante, además, la respuesta de los médicos residentes, MIR, un colectivo especialmente afectado, según los sindicatos.

«La incidencia es la de un lunes habitual como las otras semanas que luego va a aumentando. Todo esto va a tener un impacto brutal sobre las listas de espera», insistió José Antonio Vidal desde la protesta en Madrid.

Futuro

En Asturias, la movilización nacional llega después del cierre de la huelga autonómica que el SIMPA mantuvo contra el Sespa y que concluyó con un acuerdo firmado en enero. Aquel pacto permitió desactivar el conflicto regional, pero no cerró el frente abierto con el Ministerio, que ahora concentra las reivindicaciones del sindicato asturiano y del resto de organizaciones médicas del país.

No obstante, el SIMES sí que mantiene un pulso con la Consejería de Salud, ya que considera que muchas de las reivindicaciones para mejorar la situación de los médicos están en manos del Gobierno regional. Saavedra ha ofrecido, por su parte, un estatuto marco elaborado exclusivamente en Asturias.

La Consejera recibió este mismo lunes a los integrantes de SIMES, que se congratularon de haber podido transmitir todas sus reivindicaciones –jornada laboral de 35 horas semanales, limitar el número de pacientes por médico de cabecera, eliminar guardias obligatorias y de 24 horas sin descanso, y que éstas coticen– y considera que «ahora la pelota ahora está el tejado» del Principado.

Carolina García, portavoz de SIMES, señaló: «Ellos tienen que decidir qué quieren que pase, los profesionales desde luego están cansados después de casi un año de movilizaciones y el sentir general es que desde luego no queremos que esto escale. Pero ellos tienen que decidir si quieren que pasemos a la siguiente fase, que es una huelga indefinida en septiembre, o nos van a dar algún tipo de solución». Ambas partes quedaron emplazadas al otra próxima reunión. «No vale una firma en un papel, daremos unos plazos y veremos que todo lo que se acuerda se lleva a cabo», añadió.