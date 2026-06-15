Los médicos, de nuevo con la pancarta y en huelga en Asturias: "La Ministra sigue insensible; nada parece evitar el paro indefinido en otoño"

La huelga médica convocada a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco comenzó este lunes en Asturias con un seguimiento desigual, pero significativo en los grandes hospitales, según el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA). El paro, que abre una nueva semana de movilizaciones entre el 15 y el 19 de junio, tiene de momento especial incidencia en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en Cabueñes, mientras que la participación es algo menor en otros centros sanitarios y en Atención Primaria. En la región, la huelga cuenta con el apoyo también del nuevo sindicato SIMES.

El presidente del SIMPA, José Antonio Vidal, asegura que el seguimiento está siendo “alto dentro de lo que permiten unos mínimos abusivos”, en línea con lo ocurrido en jornadas precedentes. El sindicato subraya además que la protesta mantiene una respuesta relevante entre los médicos residentes, un colectivo especialmente afectado, según las organizaciones convocantes, por la precariedad, las guardias y la falta de reconocimiento específico dentro del sistema sanitario.

Vidal se desplazó este lunes a Madrid para participar en la concentración convocada a las doce de este mediodía frente al Ministerio de Sanidad, centro de la protesta nacional. Desde allí, el dirigente sindical asturiano volvió a cargar contra la ministra Mónica García, a la que acusa de mantenerse “insensible” ante las reivindicaciones de médicos y facultativos. A su juicio, la actitud del Ministerio aleja cualquier posibilidad de acuerdo y acerca el conflicto a un escenario de mayor dureza tras el verano. "Nada parece evitar la huelga indefinida a partir de otoño", advierte.

Quinta semana

La protesta se enmarca en la quinta semana de huelga médica convocada este año en España contra la reforma del Estatuto Marco, el texto que regulará las condiciones laborales del personal estatutario de la red de salud. Los sindicatos médicos rechazan el anteproyecto impulsado por Sanidad y reclaman una regulación propia para médicos y facultativos, al considerar que sus responsabilidades, jornada real, guardias, formación y condiciones de trabajo no quedan suficientemente reconocidas en la norma.

El conflicto se recrudeció después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto del Estatuto Marco, un paso que ha incrementó la tensión entre el Ministerio y las organizaciones médicas. Sanidad defiende que el texto incorpora las mejoras posibles dentro de sus competencias, mientras que los sindicatos sostienen que el documento no resuelve sus principales demandas y deja sin respuesta cuestiones esenciales como la jornada, la voluntariedad y retribución de las guardias, la jubilación o la clasificación profesional.

En Asturias, la movilización nacional llega después del cierre de la huelga autonómica que el SIMPA mantuvo contra el Sespa y que concluyó con un acuerdo firmado en enero. Aquel pacto permitió desactivar el conflicto regional, pero no cerró el frente abierto con el Ministerio, que ahora concentra las reivindicaciones del sindicato asturiano y del resto de organizaciones médicas del país. No obstante, el SIMES sí que mantiene un pulso con la Consejería de Salud, ya que considera que muchas de las reivindicaciones para mejorar la situación de los médicos están en manos del Gobierno regional. Saavedra ha ofrecido, por su parte, un estatuto marco elaborado exclusivamente en Asturias.

Esta nueva semana de huelga se plantea como el último gran pulso antes del verano. Sin embargo, Vidal advierte de que la tregua puede ser solo temporal si el Ministerio no mueve ficha. “Parece evitar la huelga indefinida en otoño”, señaló el presidente del SIMPA, que interpreta la falta de avances como una señal de enquistamiento del conflicto.