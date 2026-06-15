Peláez rechaza dar por perdidos hasta 30 millones en fondos europeos para Asturias: "Tenemos margen"

El Gobierno del Principado rechaza dar por perdidos los fondos europeos cuya ejecución sigue pendiente y confía en que la flexibilización de los programas por parte de los Ministerios permita reducir al mínimo las posibles devoluciones. Así lo defendió este lunes el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, al ser preguntado sobre la posible devolución de entre 23 y 30 millones de euros de fondos europeos por actuaciones que no llegarían a completarse dentro de plazo, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA

"No daría por supuesto que se van a perder fondos. Es pronto", aseguró Peláez, quien consideró que el debate sobre las cantidades que Asturias podría verse obligada a reintegrar se ha abierto de forma anticipada. El consejero insistió en que el Ejecutivo autonómico está "centrado y volcado en absorber esos fondos" y destacó que continúan las conversaciones con los distintos Ministerios para flexibilizar determinados programas.

Según explicó, ya existen precedentes de esa adaptación en algunas áreas, especialmente en materia de vivienda, donde se han introducido modificaciones para facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados por los fondos europeos. Peláez también citó el proyecto de los juzgados de Cangas del Narcea, financiado con fondos destinados a la rehabilitación de servicios públicos, como ejemplo de iniciativas que siguen avanzando.

"Tenemos margen", destaca Peláez

"Tenemos margen. No daría fondos por perdidos y en eso estamos trabajando", reiteró el titular de Hacienda, que situó la flexibilización de las condiciones de ejecución como una de las claves para mejorar el grado final de absorción de los recursos europeos.

Las declaraciones llegan después de que trascendiera que Asturias podría tener que devolver entre 23 y 30 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La cifra surge de la revisión de proyectos que, a día de hoy, presentan dificultades para cumplir los plazos exigidos por Bruselas y el Gobierno central.

La publicación de esos datos provocó críticas de la oposición. PP, Vox y Foro atribuyeron la situación a una falta de gestión del Ejecutivo de Adrián Barbón y reclamaron acelerar las inversiones pendientes para evitar la pérdida de fondos.

Frente a esas críticas, Peláez defendió el balance general del programa. "Ha sido un éxito", afirmó. Según los datos que maneja el Principado, Asturias presenta actualmente un grado de ejecución cercano al 80 por ciento, porcentaje que se elevaría hasta el 90 por ciento si se tienen en cuenta los remanentes ya comprometidos.

El Gobierno regional sostiene que Asturias se encuentra entre las comunidades autónomas con mayores niveles de ejecución de los fondos europeos y mantiene que aún es prematuro realizar un balance definitivo cuando continúan abiertas negociaciones con los ministerios que podrían influir en el resultado final.