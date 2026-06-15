PODCAST: celiaquía, mitos, diagnóstico y asesoramiento para convivir con esta patología

En este episodio de Queremos Ayudarte hablamos con Yolanda Colubi, de la Asociación Celíaca del Principado de Asturias, ACEPA, sobre qué es realmente la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y qué implica llevar una vida libre de gluten.

Conversamos sobre síntomas frecuentes (como diarreas, anemia, infertilidad o crecimiento lento en niños), las pruebas médicas necesarias (serología, análisis genético, biopsia), y los errores más comunes tras el diagnóstico, como abusar de ultraprocesados sin gluten y no mantener una dieta equilibrada.

Hablamos también de la importancia de la formación en hostelería y restauración, el riesgo del contacto cruzado, y cómo organizar una cocina compartida en casa. Descubrimos alimentos que pueden contener gluten sin esperarlo y repasamos cómo identificar correctamente los productos en el supermercado.

Un episodio lleno de información útil, para personas que sufren de la enfermedad, familiares, hosteleros y cualquier persona que quiera entender y respetar esta condición.

¡Escúchalo a continuación!