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PODCAST: celiaquía, mitos, diagnóstico y asesoramiento para convivir con esta patología

Descubre en el espacio de masymas qué es realmente la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y qué implica llevar una vida sin gluten

Cómo convivir con la celiaquía

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L. L.

En este episodio de Queremos Ayudarte hablamos con Yolanda Colubi, de la Asociación Celíaca del Principado de Asturias, ACEPA, sobre qué es realmente la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y qué implica llevar una vida libre de gluten.

Conversamos sobre síntomas frecuentes (como diarreas, anemia, infertilidad o crecimiento lento en niños), las pruebas médicas necesarias (serología, análisis genético, biopsia), y los errores más comunes tras el diagnóstico, como abusar de ultraprocesados sin gluten y no mantener una dieta equilibrada.

Hablamos también de la importancia de la formación en hostelería y restauración, el riesgo del contacto cruzado, y cómo organizar una cocina compartida en casa. Descubrimos alimentos que pueden contener gluten sin esperarlo y repasamos cómo identificar correctamente los productos en el supermercado.

Un episodio lleno de información útil, para personas que sufren de la enfermedad, familiares, hosteleros y cualquier persona que quiera entender y respetar esta condición.

¡Escúchalo a continuación!

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