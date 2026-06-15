El Principado espera que Duro Felguera materialice la venta del taller de Barros a Indra tras obtener la visto bueno a su reestructuración
La quitas afectan a los seis millones que concedió el Principado a la compañía de ingeniería asturiana
El Gobierno regional espera que Duro Felguera materialice la venta del taller de Barros a Indra tras obtener la visto bueno del juez a su plan de reestructuración.
"Es una buena noticia que se haya aclarado el futuro inmediato de Duro Felguera. Va a despejar el horizonte a corto plazo y en ese sentido creemos que puede facilitar que se concrete la operación con Indra", señaló Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno en referencia al interés de Indra de adquirir el taller de Barros para crear su segunda fábrica de vehículos militares en Asturias. "El Gobierno apela a la responsabilidad de Duro Felguera y a su compromiso con la industria en Asturias. Esperamos que se aclare y materialice la operación cuanto antes aunque debemos ser discretos y corresponde a las empresas tomar las decisiones oportunas", añadió Guillermo Peláez.
El Gobierno regional es uno de los acreedores de Duro Felguera y, por tanto, también está afectado por el plan de reestructuración de la compañía que ha sido homologado por el juez. "En cuanto a la asistencia financiera que concedió el Gobierno del Principado de Asturias a través de la SRP por valor de 6 millones de euros, la ratificación judicial del acuerdo de acreedores confirma que ese crédito se sitúa en la parte de la quita, no obstante, por como funciona el derecho concursal, si en algún momento del transcurso de ese acuerdo de acreedores Duro no cumple con los compromisos pactados se reactivarán todos los créditos afectados por ese acuerdo. Seguimos expectantes al cumplimiento de ese acuerdo", señaló el portavoz del Gobierno regional.
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