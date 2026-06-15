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El Principado espera tener "en los próximos días" un programa para la puesta en marcha de la Plantona de Cogersa

La planta de fracción resto de Serín, que iba a operar la compañía Valtalia, se esperaba reabrir el pasado 18 de mayo, pero la empresa solicitó más tiempo para acreditar aspectos industriales y medioambientales

Estado de la Plantona de Cogersa, un día después del incendio, en 2024.

Estado de la Plantona de Cogersa, un día después del incendio, en 2024. / Ángel González

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente del Consorcio de Residuos de Asturias (Cogersa), aseguró hoy que espera tener "en los próximos días" un programa actualizado respecto a la puesta en funcionamiento de la planta de fracción resto, la Plantona, inutilizada desde abril de 2024 a costa de un incendio.

La planta, operada por la compañía Valtalia en los primeros meses, se debería haber reabierto el pasado 18 de mayo, pero a última hora los trabajadores recibieron una llamada pidiéndoles que no acudiesen.

"La empresa (Valtalia) solicitó disponer de más tiempo para acreditar algunos aspectos vinculado a industria y medio ambiente. No es algo que vaya a suponer un gran retraso, seguimos trabajando con la idea de que esté funcionando en otoño (a pleno rendimiento", aseguró Calvo.

La Plantona es una planta de reciclaje situada en Serín, donde Cogersa tiene su sede, y ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados. Su construcción comenzó en el verano de 2021, después de que el Principado renunciase al proyecto de la incineradora, al que se oponía IU. La inversión ascendió a 62 millones de euros. La planta empezó a operar el 4 de enero de 2024 y fue inaugurada oficialmente el día 18 de ese mismo mes.

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Su utilidad es clave: reciclar de forma automática los residuos de la bolsa negra, donde acaba la basura que no ha sido separada previamente por el ciudadano. Mediante modernas máquinas y cintas de clasificación, la instalación es capaz de recuperar materiales aprovechables de esos residuos mezclados. El objetivo final es aumentar la tasa de reciclaje de Asturias, que cuando la planta entró en funcionamiento rondaba el 24%, muy lejos del 55% exigido por la Unión Europea.

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