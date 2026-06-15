El Principado trabaja para que una aerolínea asuma la ruta de Londres "cuanto antes"

"Vamos a trabajar para que cuanto antes esté otra compañía operando la ruta de Londres". Son palabras de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, esta mañana tras el Consejo de Gobierno y preguntado por el adiós de Vueling de la ruta aérea con Londres del aeropuerto de Asturias. Vueling dejará de operarla a partir de octubre y, sino aparece otra compañía, ese enlace se perderá.

De momento está en el aire, pero el optimismo del Principado es máximo. "Tenemos cuatro meses y medio por delante y hay un trabajo previo. Estamos situados para lograrlo. Tenemos 30 rutas aéreas, algo que hace años no podíamos ni esperar y es obvio que Londres tiene mucho interés comercial", destacó el Consejero, sin dar por perdida la citada ruta.

Volotea, la principal aerolínea del aeropuerto de Asturias, con 24 destinos, observa con atención lo sucedido con la ruta londinense. Fuentes consultadas de la compañía aseguran que "analizan nuevas oportunidades de desarrollo que respondan a las necesidades de los clientes y encajen con su estrategia". Londres, pues, está en el radar, aunque Volotea no cuenta por el momento con operaciones en el Reino Unido.

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Londres es un destino clave para el aeropuerto de Asturias: se trata de la conexión internacional que más pasajeros mueve cada año, por delante de París, la capital francesa. En lo que va de año, la ruta con el aeropuerto de Gatwick ha transportado 26.485 pasajeros, siendo la décima conexión más importante para la región. El dato supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo del año pasado.