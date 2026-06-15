Queipo dice que el legado del Gobierno de Barbón es "la tragedia de Cerredo"
Queipo critica la tasa turística voluntaria como "otro impuesto" que no beneficia a los concejos, señalando que los visitantes ya pagan tributos
Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, compareció esta tarde tras la reunión del comité ejecutivo autonómico de los populares y cargó contra el Gobierno autonómico que preside Adrián Barbón. El jefe del Ejecutivo (PSOE e IU) afirmó en el último pleno que la izquierda, para evitar la llegada de la derecha, debía ser "útil". Queipo aprovechó esa reflexión para elevar el tono de la crítica.
"Ser útil no es hacer propaganda y esconderse cuando hay problemas. Ser útil es resolver esos problemas. Es mejorar la vida de la gente y dejar una Asturias mejor de la que uno encontró. Porque ¿cuál es el legado de este Gobierno? Su legado es Cerredo. Una tragedia que solo pudo producirse por la negligencia de un Gobierno que sigue sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades", afirmó.
Queipo también puso el foco en la vivienda, "un problema cada vez mayor mientras el Gobierno apuesta por más intervención", y en la sanidad, con "más de 180.000 asturianos en listas de espera", así como en la dependencia, donde denunció "esperas de entre 15 y 17 meses".
Además, centró parte de sus críticas en las políticas turísticas del Ejecutivo y en la tasa turística voluntaria para los ayuntamientos. "Asturias tiene un sector turístico en crecimiento, un sector que genera riqueza, empleo y actividad en muchos concejos. Un sector que ayuda a fijar población, sostiene negocios, da vida a nuestros pueblos y proyecta la mejor imagen de Asturias fuera de nuestras fronteras. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno? Ponerle otro impuesto. No invertir más. No gestionar mejor. No ayudar a los concejos. Otro impuesto", aseguró.
"El debate que nos plantean es falso desde el principio. Quienes nos visitan ya pagan impuestos, no vienen gratis. Igual que los asturianos que pasan sus vacaciones en Asturias y que también estarían sujetos a este nuevo impuesto turístico", añadió.
Queipo también se refirió a la posible pérdida de fondos europeos. "El problema no es la falta de recursos, sino la falta de gestión", sostuvo.
El presidente del PP habló además del futuro, con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo año. "Queda menos de un año para que Asturias pueda abrir una nueva etapa y dejar atrás la resignación, la propaganda y el desgobierno. Menos de un año para construir una Asturias con más oportunidades, mejor gestión y más confianza en sí misma", concluyó.
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