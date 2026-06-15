Radiografía del aeropuerto de Asturias: el mejor momento de su historia por los vuelos nacionales, mientras Londres está en el aire

El aeropuerto de Asturias atraviesa el mejor momento de su historia. Con una red de 30 destinos directos y un nuevo récord de pasajeros, la infraestructura ha alcanzado los 821.711 viajeros entre enero y mayo, consolidándose como uno de los motores de la conectividad del norte de España. Sin embargo, pese a estos buenos datos, la terminal permanece pendiente del futuro de una de sus rutas estratégicas: la conexión directa con Londres.

Vueling, la única compañía que opera actualmente este enlace, dejará de hacerlo a partir de la próxima temporada de invierno, que comienza a finales de octubre, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Si ninguna otra aerolínea toma el relevo, Asturias perderá una conexión considerada clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios y las relaciones internacionales de la comunidad. En este escenario, Volotea sigue de cerca la evolución de la ruta y el Principado se muestra "muy optimista" respecto a la posibilidad de que pueda mantenerse operativa tras la marcha de la compañía con sede en Barcelona.

La salida de Vueling se suma además a otros retrocesos registrados en la oferta internacional del aeropuerto, como la desaparición de las rutas de Ryanair y la reducción de frecuencias en la conexión con París. Todo ello dibuja una realidad cada vez más evidente en la terminal asturiana: el extraordinario comportamiento del tráfico nacional está compensando la caída de los pasajeros internacionales, que continúan perdiendo peso en el conjunto de la actividad aeroportuaria.

La importancia del tráfico nacional

Durante los cinco primeros meses del año, el aeropuerto registró un total de 821.711 pasajeros. De ellos, 664.745 corresponden al tráfico comercial nacional, es decir, a viajeros que utilizaron conexiones con otros aeropuertos españoles. Esta cifra representa más del 80% del total y supone, además, un crecimiento del 12,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

La situación es muy diferente en el mercado internacional. Entre enero y mayo, el tráfico extranjero descendió un 9,2% en comparación con 2025 y apenas representa una quinta parte de los pasajeros que pasan por la terminal. En este contexto, la posible pérdida de la ruta con Londres supondría un golpe especialmente relevante. El aeropuerto londinense de Gatwick sigue siendo el destino internacional más demandado por los viajeros asturianos, aunque este año ha registrado una caída cercana al 20% respecto al ejercicio anterior.

Otros destinos internacionales importantes también muestran signos de debilidad. Milán, Bruselas y Ámsterdam acumulan descensos significativos en el número de viajeros, unas pérdidas que no logran compensarse con los incrementos registrados en otras rutas. París, por ejemplo, presenta un crecimiento cercano al 7%, aunque insuficiente para revertir la tendencia general del tráfico exterior.

La fortaleza del aeropuerto asturiano se aprecia con claridad en su oferta nacional. Entre los destinos más utilizados, únicamente Barcelona registra una pérdida de pasajeros. El resto de conexiones mantienen una evolución positiva, impulsando el crecimiento global de la terminal. Asturias dispone actualmente de enlaces directos con 19 ciudades españolas, una cifra que la sitúa en una posición muy favorable frente a otros aeropuertos de tamaño similar.

Gracias a esta amplia red doméstica y al fuerte crecimiento de la demanda interna, el aeropuerto de Asturias se ha consolidado como una de las principales infraestructuras aeroportuarias del norte del país. De hecho, en volumen de pasajeros solo es superado por Bilbao, reforzando así su papel como referencia para la movilidad aérea de la cornisa cantábrica.