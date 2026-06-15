El saneamiento de Bañugues y la mejora fluvial del Sella, los otros proyectos damnificados por la baja ejecución de los fondos europeos
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico busca financiación alternativa para continuar con la obra de Gozón, ante la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados por Europa
El impacto en Asturias de la pérdida de fondos europeos aún es difícil de contabilizar. En el Gobierno regional estiman que tendrán que devolver, al menos, entre 23 y 30 millones de euros. Pero la repercusión de las actuaciones en peligro es mucho mayor si se tienen en cuenta las obras a cuenta del Gobierno central que no podrán ser concluidas por no llegar a tiempo para gastar todo el dinero presupuestado.
En este grupo figuran algunas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), entre ellas el saneamiento de Bañugues, en Gozón, una obra que suma décadas de retrasos; o la restauración fluvial de los márgenes del Sella.
Las obras para implantar un sistema de recogida de aguas residuales en la localidad gozoniega comenzaron a finales del año pasado, tras adjudicarse el proyecto a la empresa Vías y Construcciones por 7,48 millones de euros. En un principio tenían un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se contaba finalizar en la primavera de 2027, pero hasta el momento las actuaciones realizadas han sido mínimas y se han centrado en la apertura de zanjas para instalar las tuberías.
Los trabajos van muy retrasdos y con riesgo de cancelar la actuación. En las obras se ha visto cómo se ha recogido parte de material. Sin embargo, desde la Confederación están haciendo todo lo posible para buscar financiación alternativa y poder continuar con las obras.
El proyecto del saneamiento de Bañugues fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado ya en 2018, tras formar parte del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. La aprobación definitiva de la actuación no se realizó hasta 2022, pero las obras finalmente habían empezado el año pasado gracias a los fondos europeos.
Sin embargo, la necesidad de cumplir con los hitos marcados con Europa pone ahora en serio peligro poder completar la actuación.
En ejecución está también la mejora y acondicionamiento de la senda fluvial que une la ciudad de Cangas de Onís con la ribereña localidad de Villanueva. La actuación se enmarca dentro del proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella, está dotada con cinco millones de euros y contempla una amplia batería de mejoras.
A lo largo de este tramo, de unos 24 kilómetros de longitud, se plantean actuaciones puntuales que consisten básicamente en la retirada de alteraciones morfológicas, la recuperación y protección de riberas, la recuperación y ampliación del bosque de ribera, el acondicionamiento de caminos y sendas existentes junto al cauce y el control de especies de flora alóctona.
En este caso, aunque las obras van mucho más avanzadas que las de Bañugues, el tiempo también corre a contrarreloj, puesto que gran parte de los hitos deben estar finalizados a 30 de junio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Alianza entre Alsa e Indra para gestionar la red de autobuses del megaproyecto turístico de Qiddiyah, en Arabia Saudí
- Jarro de agua fría para el aeropuerto de Asturias: pierde una importante conexión internacional
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Ya salieron las notas de la PAU en Asturias: hay más aprobados que el año pasado y 536 alumnos superaron el 9
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra