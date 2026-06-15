El saneamiento de Bañugues y la mejora fluvial del Sella, los otros proyectos damnificados por la baja ejecución de los fondos europeos

El impacto en Asturias de la pérdida de fondos europeos aún es difícil de contabilizar. En el Gobierno regional estiman que tendrán que devolver, al menos, entre 23 y 30 millones de euros. Pero la repercusión de las actuaciones en peligro es mucho mayor si se tienen en cuenta las obras a cuenta del Gobierno central que no podrán ser concluidas por no llegar a tiempo para gastar todo el dinero presupuestado.

En este grupo figuran algunas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), entre ellas el saneamiento de Bañugues, en Gozón, una obra que suma décadas de retrasos; o la restauración fluvial de los márgenes del Sella.

Las obras para implantar un sistema de recogida de aguas residuales en la localidad gozoniega comenzaron a finales del año pasado, tras adjudicarse el proyecto a la empresa Vías y Construcciones por 7,48 millones de euros. En un principio tenían un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se contaba finalizar en la primavera de 2027, pero hasta el momento las actuaciones realizadas han sido mínimas y se han centrado en la apertura de zanjas para instalar las tuberías.

Los trabajos van muy retrasdos y con riesgo de cancelar la actuación. En las obras se ha visto cómo se ha recogido parte de material. Sin embargo, desde la Confederación están haciendo todo lo posible para buscar financiación alternativa y poder continuar con las obras.

El proyecto del saneamiento de Bañugues fue incluido en los Presupuestos Generales del Estado ya en 2018, tras formar parte del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. La aprobación definitiva de la actuación no se realizó hasta 2022, pero las obras finalmente habían empezado el año pasado gracias a los fondos europeos.

Sin embargo, la necesidad de cumplir con los hitos marcados con Europa pone ahora en serio peligro poder completar la actuación.

En ejecución está también la mejora y acondicionamiento de la senda fluvial que une la ciudad de Cangas de Onís con la ribereña localidad de Villanueva. La actuación se enmarca dentro del proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella, está dotada con cinco millones de euros y contempla una amplia batería de mejoras.

A lo largo de este tramo, de unos 24 kilómetros de longitud, se plantean actuaciones puntuales que consisten básicamente en la retirada de alteraciones morfológicas, la recuperación y protección de riberas, la recuperación y ampliación del bosque de ribera, el acondicionamiento de caminos y sendas existentes junto al cauce y el control de especies de flora alóctona.

En este caso, aunque las obras van mucho más avanzadas que las de Bañugues, el tiempo también corre a contrarreloj, puesto que gran parte de los hitos deben estar finalizados a 30 de junio.